Al Libro Possibile, la prima presentazione nazionale di “Una mamma imperfetta” di Alice Basso

Al Libro Possibile Winter, la prima presentazione nazionale di Una mamma imperfetta, esordio letterario di Alice Basso, a cura di Giorgia Messa, edito da Caro Diario. L’incontro si terrà sabato 6 febbraio, alle 18, in diretta sulla pagina Instagram @libropossibilefestival. Interverranno Alice Basso, Giorgia Messa e Gabriele Parpiglia, giornalista e cofondatore della casa editrice Caro Diario.

Influencer da oltre 700 mila follower, Alice Basso è a tutti gli effetti una mamma 2.0, alle prese con figli, carriera e social network. Cresciuta a Rivale, una piccola frazione del Comune di Pianiga, si definisce “l’influencer che vien dalla campagna” e, nonostante il grande successo raggiunto sul web, ha scelto di rimanere nel suo paesino d’origine, tra i campi veneti. Determinata e intraprendente, Alice è riuscita a trasformare in lavoro la sua passione per fashion e make-up: oggi è una delle imprenditrici digitali più seguite sui social e ha di recente lanciato un suo brand di prodotti beauty per bambini. La sua passione più grande, però, è la famiglia. Moglie del noto DJ Mauro Ferrucci, ha avuto con lui due bambini: Brando (7 anni) e Morgan (2 anni).

Una mamma imperfetta è il suo primo libro. Sold-out su Amazon a sole due ore dal lancio, è già sul podio nelle classifiche della nota piattaforma e-commerce. Il volume, a cura della pugliese Giorgia Messa, è stato pubblicato da Caro Diario, una giovane e promettente casa editrice cofondata da Gabriele Parpiglia e Vincenzo Macrì.

Con uno stile impertinente e disinibito, fuori dal “politicamente corretto”, Alice ripercorre le tappe significative della sua storia, che l’hanno portata a essere una delle mamme più seguite del web. Un inno alle donne del 2020, nella loro autenticità, oltre maschere e filtri Instagram. Donne alle prese con figli e carriera, nell’era innovativa e spietata dei social-network. Con uno stile schietto, irriverente, la celebre influencer, nel suo primo libro, cerca di smontare stereotipi e pregiudizi che ancora sopravvivono ai tempi delle “pari opportunità”. Incoraggia le mamme 2.0 a non rinunciare ai propri sogni, alle proprie ambizioni e alla propria femminilità; confessa le sue più dolorose fragilità e i suoi errori, affinché possano essere da monito a lettrici e lettori; racconta la sua esperienza tra insidie e risorse del mondo del web. A ogni cliché infranto, Alice contrappone le regole di un suo personalissimo (s)Regolamento, scandendo il tutto a ritmo di musica!

«Sono l’influencer che “vien dalla campagna”, approdata sui social per caso. Sono un mix di contraddizioni, perfettamente imperfetta. Un po’ sopra le righe e decisamente contro i cliché».

Appuntamento sabato 6 febbraio, alle 18, sulla pagina Instagram @libropossibilefestival, con Alice Basso e Giorgia Messa, per la prima presentazione nazionale di Una mamma imperfetta. Interviene Gabriele Parpiglia.