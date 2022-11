All'Abeliano in scena 'Una mela sul molo' di Paolo Comentale

Giovedì 24 Novembre ore 21.00 al Teatro Abeliano in via Padre Massimiliano Kolbe 3 - BARI Per la rassegna teatrale I SOLISTI 9 performance/studio tenute da attori della scena contemporanea italiana Paolo Comentale in

Una mela sul molo

Nella cornice del teatro Abeliano un’ autentica novità, il racconto di una grande passione per Pulcinella e per il teatro di burattini.

Con Paolo Comentale e le sue… “anime di legno” ricordi, passioni, immagini di un universo poetico e antico che ha lasciato segni indelebili fino ad oggi

Uno spettacolo poetico e coinvolgente che prova a raccontare le ragioni profonde di una grande passione teatrale.

Rivolto ad un pubblico adulto e a ragazzi a partire dai 10 anni.

Una passione per il teatro di figura e per Pulcinella in particolare nata dal racconto del padre, sbarcato dopo tanti anni di guerra, nel porto di una città distrutta ma vitale.

La passione per il teatro nata per caso e alimentata giorno per giorno da un rapporto speciale con il pubblico più esigente

Quello dei bambini…

Questi gli ingredienti principali di una scelta artistica che è anche una scelta di vita…

PER INFORMAZIONI: 080 5427678