Una mela sul molo con Paolo Comentale per la rassegna Ad Libitum

Paolo Comentale, fondatore di uno dei Teatri di figura di interesse nazionale, il Granteatrino Casa di Pulcinella, racconta tra marionette e stralci autobiografici i grandi incontri che hanno segnato la sua cinquantennale carriera.

Una passione per Pulcinella nata dal racconto del padre, sbarcato dopo tanti anni di guerra, nel porto di una città distrutta ma vitale: Napoli. Un mestiere nato per caso e alimentato giorno per giorno da un rapporto speciale con il pubblico più esigente: quello dei bambini.

Questi gli ingredienti principali di una scelta artistica che è anche una scelta di vita.



Musiche di Rossini, Mozart, Verdi, Buscaglione



di e con Paolo Comentale

Tiziano Zanzarella, fisarmonica

regia di Maurizio Pellegrini



Spettacolo per famiglie



Polignano a Mare (Bari)

Museo Pino Pascali

Via Parco del Lauro, 119

ore 21:00

ingresso a pagamento



Info. 3929642809