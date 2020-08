'Una notte con Sirio', sei serate all’Osservatorio Astronomico per imparare a conoscere il cielo

Con il mese di agosto, si rinnova l’appuntamento con “Una notte con Sirio”, iniziativa dell’Associazione Culturale Astronomica Sirio, responsabile dell'Osservatorio Astronomico sito alle Grotte di Castellana (Ba) presso la terrazza panoramica del Museo Speleologico “Franco Anelli”, che propone un ricco calendario, occasione di osservare il cielo per imparare a conoscerlo.

Sei gli appuntamenti previsti. Si inizierà lunedì 10 e mercoledì 12 agosto con “Una Notte con le Stelle Cadenti”, due speciali serate che coincidono con il periodo ideale per ammirare le meteore e la loro scia luminosa. Il calendario di “Una notte con Sirio” proseguirà lunedì 17, venerdì 21, lunedì 24 e giovedì 27 agosto, e in ogni occasione sarà previsto un doppio appuntamento per l’osservazione: la prima alle ore 20:30 (briefing ore 20:00), la seconda alle ore 22:00 (briefing ore 21:30). L'osservazione astronomica prevede un’esperienza guidata ad occhio nudo della sfera celeste e la visione al telescopio di Giove, Saturno e Luna (quando visibile) con il professor Niki Rizzi. Per partecipare è necessario prenotarsi a segreteria@grottedicastellana. it o telefonicamente allo 080.4998211, costo del biglietto 7 € a persona (gratuito per i bambini sotto gli 8 anni), briefing presso il Museo Speleologico “Franco Anelli”. L’osservazione sarà possibile solo in condizioni meteo favorevoli. Qualora si accertassero previsioni meteo sfavorevoli la serata verrà rimandata con comunicazione telefonica almeno 12 ore prima dell'evento.

Altra novità per il mese di agosto riguarda gli orari di visita delle Grotte di Castellana, con qualche piccola variazione e l’inserimento in calendario della visata completa delle ore 18:00. Questi gli orari in vigore fino al 30 agosto: visita completa (itinerario di circa 3 chilometri che conduce alla Grotte Bianca e della durata di 100 minuti) in lingua italiana alle ore 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 e 18:00; visita completa in lingua inglese alle ore 10:00, 12:00, 15:00 e 17:00; visita parziale (itinerario di circa 1 chilometro da percorrere in 50 minuti) in lingua italiana alle ore 10:30, 11:30, 13:00, 14:30, 15:30 e 17:30.

I biglietti per le visite guidate delle Grotte di Castellana possono essere acquistati on line sul circuito TicketOne o presso i rivenditori autorizzati, fino a 30 minuti prima dell’orario della visita, o direttamente presso la biglietteria delle Grotte di Castellana. L’acquisto on line consente di saltare la fila alle casse. Informazioni telefonando al numero 080.4998221 o scrivendo a segreteria@grottedicastellana. it. Ulteriori informazioni sulle Grotte di Castellana sono disponibili anche sui canali social ufficiali e sul sito www.grottedicastellana.it.