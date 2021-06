A Sammichele una panchina gialla per i diritti umani

Prezzo non disponibile

Dal 05/06/2021 al 05/06/2021

il prossimo 5 giugno 2021 alle ore 18 in Sammichele di Bari, si inaugura la "panchina gialla per i diritti umani", con la partecipazione di Amnesty International e l'Associazione Apula Flava, con il patrocinio del Comune, per ricordare le tristi storie di Giulio Regeni e Patricvk Zaki.

