Quanto sono importanti le parole? Ne esistono di piene e di vuote, di pesanti e leggere, alcune ci si appiccicano addosso e non ci fanno dormire; in alcune, finiamo per crederci talmente tanto che diventiamo quella parola! E poi esistono parole che sono carezze, belle e leggere e che fanno del bene. E se esistesse un mercato di parole? Si può iniziare una guerra a causa delle parole? E la pace? Uno spettacolo dentro il cuore delle parole fino alla loro radice.

Una parola qualsiasi – Il giardino delle parole: scritto diretto e interpretato da Claudia Lerro, Patrizia Labianca, Giordano Cozzoli, Lorena Farucci, Beatrice Gallo

Produzione: Teatri Di.Versi