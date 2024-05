Finale di Una Voce da Pub al Joy’s on The Beach di Torre Quetta, tra gli ospiti della giuria anche Giò Sada

Si terrà giovedì 23 maggio alle ore 20.45, al Joy’s on The Beach di Torre Quetta, la Finale di Una Voce da Pub, il contest canoro organizzato dal Joy’s Pub, alla sua quinta edizione.



Dopo cinque mesi avvincenti di confronti musicali, sono quattro gli artisti rimasti in gara che si sfideranno per vincere gli ambiti premi: Adriana Paradiso, Gaetano Borgese, Marika Lupo e Juicy Raffy.



Il primo premio sarà la produzione di un brano (inedito o cover) a cura di Serena Fortebraccio (musicista, cantante, dal 2008 nell’ensemble Faraualla, insegnante) e Roberto Matarrese (producer, sound designer, ingegnere del suono e musicista polistrumentista).



Il secondo premio consiste nell’apertura della stagione estiva musicale del Joy’s on The Beach a Torre

Quetta, con un vero e proprio concerto live da professionista.



La giuria tecnica sarà composta da giornalisti, musicisti, autori e produttori, e vedrà la presenza, in qualità di commissario esterno, del musicista e cantautore Giò Sada, una delle voci più riconoscibili e potenti del panorama italiano, non solo vincitore della nona edizione di X Factor, ma soprattutto impegnato da sempre in numerosi progetti musicali, sia da solista che in diverse formazioni, come l’attuale band Comrad, attiva dal 2021 con il suo ruvido e puro punk-rock.



Le serate di semifinali avevano già ospitato illustri professionisti del settore musicale, in qualità di commissari esterni, come Ugo Sbisà, giornalista professionista che dal 1980 si occupa di critica musicale sulle pagine del quotidiano “La Gazzetta del Mezzogiorno” e con un lungo curriculum nel settore musicale, grazie ai suoi numerosi progetti e collaborazioni, e Nabil Salameh, cantautore e giornalista palestinese fondatore del gruppo Radiodervish e Al Darawish, uno dei grandi protagonisti della world music italiana, anch’egli impegnato da sempre nel settore musicale e non solo, docente, conduttore radiofonico e tanto altro.



Per tutte le serate gli artisti in gara sono stati accompagnati dal Maestro concertatore Fabio Prota, pianista e compositore con oltre venti anni di esperienza, che ha di volta in volta riarrangiato e provato con loro i brani scelti, adattandoli alle specifiche caratteristiche artistiche di ognuno. Per l’occasione sarà una formazione di musicisti professionisti ad accompagnare i quattro finalisti: Dado Penta (al basso), Giuseppe Sant’Orsola (batteria), Roberto Corradino (chitarre) e lo stesso Fabio Prota (tastiere).



La finale, così come le precedenti serate, verrà presentata da William Volpicella, attore teatrale, cinematografico e televisivo, noto anche per il duo WilVa, condiviso con la sua compagna di palco e di vita Valentina Gadaleta, nonché frontman del gruppo musicale Superclassifica Sciò.

La giuria popolare sarà invece composta dal pubblico presente alla serata.

Come di consueto ci sarà la possibilità di vincere fino a 30 euro di buoni di consumazione partecipando al contest fotografico Facce da Pub: il fotografo Giuseppe Dragonieri scatterà delle polaroid al pubblico che vorrà partecipare: tra queste verranno sorteggiate le tre foto vincitrici.

Vi aspettiamo, giovedì 23 maggio, ore 20.45, al Joy’s on The Beach di Torre Quetta!

Tutte le info sono reperibili sulla pagina https://www.facebook.com/ joyspubari



Infotel: 0805542854