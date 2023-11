Hai una bella voce? Torna il concorso canoro 'Una voce da Pub': come e quando partecipare

Ad un anno di distanza torna da una delle edizioni più belle di sempre, UNA VOCE DA PUB, il concorso canoro promosso dal Joy’s Pub di Bari giunto alla sua quinta edizione.

Hai una bella voce? Pensi di saper cantare e meritare un live tutto tuo? Un tuo disco? Vuoi far sentire la tua voce e farti conoscere per la tua musica? Hai talento ma non riesci a proporlo al pubblico al di fuori delle mura di camera tua? Se hai dai 16 ai 50 anni questa è l’occasione per te.

Si terrano al Joy’s Pub di Bari, c.so Sonnino 118/d, nei giorni 04, 05 e 06 dicembre 2023 dalle ore 16:00 alle ore 20:00 le audizioni per UNA VOCE DA PUB V ed.

Gli interessati dovranno compilare il modulo con i propri dati scaricabile online, inviarlo via email a unavocedapub.iscrizioni@gmail. com entro le ore 20:00 del 01 dicembre 2023 ed attendere la convocazione via email da parte dell’organizzazione.

Il giorno della audizione, i partecipanti dovranno presentarsi al Joy’s Pub con 2 brani musicali noti pronti, portando le basi degli stessi su supporto audio di qualsiasi formato (mp3, cd, etc.) o, in alternativa, accompagnarsi con il proprio strumento musicale o con altro musicista. Una commissione di professionisti esperti valuterà le capacità dei partecipanti e selezionerà gli artisti idonei a proseguire il concorso nelle serate di gara al Joy’s Pub.

Il concorso avrà inizio il 20 dicembre 2023.

Tutte le info del concorso si possono trovare online sulla pagina Facebook del Joy’s Pub.

Il Joy’s Pub non è solo il primo irish pub di Bari, ma è da sempre un laboratorio espressivo, un luogo di sperimentazione. Il concetto di PUBlic House viene vissuto, dagli amici che frequentano lo storico locale, come punto di incontro e proposizione delle più svariate idee artistiche e creative. Ed è per questo motivo che nasce l’idea di autopromuoversi all’interno dello stesso spazio, per condividere momenti di musica ed arte con tutti gli amici che ancora non conoscono il Joy’s Pub.

Chi guiderà ed accompagnerà il percorso musicale degli artisti partecipanti al concorso? Il Maestro concertatore sarà Fabio Prota, musicista professionista, che seguirà personalmente tutti i cantanti per la durata del concorso.

Fabio Prota è un musicista la cui formazione affonda le radici dapprima nel mondo classico presso il Conservatorio “N. Piccinni” di Bari e poi in quello jazz presso il “Pentagramma” di Bari sotto la guida del M° Davide Santorsola. In oltre vent’anni di attività in studio e dal vivo ha esplorato i generi più diversi, dal reggae al metal; ha partecipato da autore all’Accademia di Sanremo e vinto concorsi grazie ai quali alcune sue opere sono state inserite in compilation, distribuite da etichette quali Sony e Universal Music, fra cui spicca “Hit Mania Champions”.

Fabio Prota ha anche lavorato come arrangiatore e compositore di jingle per studi di registrazione ed emittenti televisive locali come, ad esempio, Telenorba. Oltre a vantare numerose collaborazioni con artisti nazionali, come Agostino Marangolo, ed aperture di concerti di artisti internazionali, quali Tuck & Patti, negli ultimi anni ha pubblicato tre album in piano solo. Fra i lavori di cui è autore “My Heart Leaps Up”, realizzato con il ProTrio, è stato presentato all’International Jazz Day e trasmesso su RAI Radio 3 da Pino Saulo nel suo “Battiti”. Nell’agosto 2023 viene selezionato con il progetto The Wonders per rappresentare l’Italia all’International Beatle Week, esibendosi dal vivo in alcuni fra i locali più prestigiosi al mondo fra cui il celebre Cavern Club di Liverpool.