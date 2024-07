Uncinetto, chiacchiere e caffè

L’incontro ti vuole trasmettere come lavorare all’uncinetto per esprimere la tua nuova passione.



Con l’assistenza di Antonella, conoscerai gli strumenti ed i filati principali, imparerai i punti di base e realizzerai il tuo primo lavoro fatto a mano.



Tra chiacchiere e una bibita, stringerai nuove amicizie in un contesto di armonia e tranquillità, sviluppando sana socialità ed avviando stimoli creativi.



Il numero dei partecipanti è limitato a massimo 8 persone.



Per 25,00€ riceverai la lezione ed un kit di base per iniziare a lavorare con l’uncinetto.



PROGRAMMA

- Introduzione

- Strumenti e filati

- Impugnatura

- Punti Base

- Nodo iniziale



INFORMAZIONI

• Incontro: Sabato 13 Luglio 2024 (17:00 – 20:00)

• Luogo: EVOLUX (Via Piave 62, Bari)



Per iscrizioni, chiamare il numero in calce.



Vi aspettiamo numerosi!



CONTATTI

Antonella Cappellano



belerbyantonella@gmail.com