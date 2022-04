Il cantautore Giovanni Caccamo incontra gli studenti dell'Università di Bari

L’Università di Bari Aldo Moro martedì 3 maggio 2022, alle ore 15.00, nella Sala Leogrande del Centro Polifunzionale Studenti, ospita una tappa del nuovo progetto collettivo “Parola ai giovani” del cantautore Giovanni Caccamo.

Dopo i saluti del Rettore, Stefano Bronzini, il cantautore siciliano, scoperto da Battiato, presenterà il nuovo progetto “Parola ai giovani”, nato per dare voce ai ragazzi e creare con loro un Manifesto sul Cambiamento che sarà poi pubblicato e consegnato al Presidente della Repubblica e a Papa Francesco.

Il cantautore, dopo la pubblicazione del suo ultimo album “Parola”, si fa portavoce della sua generazione e - consapevole del dovere dei giovani di far soffiare un nuovo vento di cambiamento in questo momento storico di grave crisi, conflitti e disgregazione - dà il via a questo nuovo progetto collettivo in collaborazione con i maggiori atenei universitari italiani.

Una serie di simposi universitari e un concorso di idee per la creazione di un programma sul Cambiamento - “socioculturale”, “ambientale” e “spirituale” - rivolti a giovani studenti o lavoratori che, come l’artista, credono in un nuovo mondo possibile. Durante i simposi, attraverso l’ascolto delle canzoni del nuovo disco “Parola” e dei loro testi d’ispirazione, l’artista condividerà con gli studenti percorsi e riflessioni, accendendo un dibattito collettivo sui temi trattati, l’importanza della parola e le idee di #Cambiamento.

Caccamo utilizzerà poi i testi più significativi raccolti, per redigere un Manifesto con le idee di #Cambiamento delle nuove generazioni. Agli studenti universitari e ai partecipanti attraverso il web, si aggiungeranno, infine, alcune eccellenze dei settori della musica, dello sport, dell’arte e della ricerca che Giovanni coinvolgerà personalmente e che contribuiranno alla redazione del Manifesto, che sarà poi pubblicato insieme al re-pack del disco “Parola” e consegnato al Presidente della Repubblica e a Papa Francesco.

L’evento è organizzato dal Centro di Eccellenza "Per l'Innovazione e la Creatività" dell'Università di Bari, in collaborazione con Magna Grecia Awards.

Le informazioni per partecipare sono su www.giovannicaccamo.it e sulla pagina IG @giov_caccamo