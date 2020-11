Giornata nazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza: le attività dell’Unicef Bari nonostante la pandemia

Venerdì 20 novembre il comitato barese dell’Unicef, in occasione della giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, sarà presente nelle attività di alcune scuole primarie della città, in presenza o a distanza, con video saluti, partecipazione a incontri online e presenza, per sottolineare la centralità dei bambini soprattutto in questo momento difficile.

Tra le attività di questa giornata, alle 17, una rappresentanza sarà (al momento) presente all’inaugurazione della scuola dell’infanzia dell’Istituto comprensivo Duse/San Giovanni Bosco. L’Unicef dunque, in questo momento difficile, nel quale è stata direttamente colpita dalla perdita del presidente nazionale Francesco Semengo colpito proprio dal Covid-19, è comunque presente con numerose attività.

Dal progetto “Scuola Amica” alle ormai classiche Pigotte, l’Unicef è operoso. A livello nazionale è stata lanciata l’iniziativa “Il futuro che vorrei me lo leggi in faccia”, con la quale i bambini e gli adolescenti sono invitati a indossare una mascherina che riporta un proprio messaggio sul mondo che si desidera. A livello locale tutte le volontarie sono all’opera per la creazione delle Pigotte, la bambola di pezza, con la quale si sostiene l’Unicef e i suoi programmi salvavita dell’Africa centrale e occidentale. Ogni bambola apre un cerchio di solidarietà che unisce chi ha realizzato la bambola, chi l’ha adottata e il bambino che verrà inserito in un programma di lotta alla mortalità infantile denominato “Strategia accelerata per la sopravvivenza e lo sviluppo dell’infanzia”. Queste sono adottabili attraverso il sito internet www.unicef.it, dalla pagina Facebook Unicef comitato Bari, dall’indirizzo mail comitato.bari@unicef.it e contattando telefonicamente la sede del comitato.

Convinti dell’importanza fondamentale del diritto all’istruzione, che per i bambini significa vita, scoperta, curiosità, affacciarsi al mondo, è attivo il progetto “Scuola Amica” con il quale l’Unicef Italia rende disponibile a tutte le insegnanti un manuale di micro progetti per le insegnanti per sostenerle in questo periodo difficile come la didattica, le attività laboratoriali educative.

Unicef Comitato di Bari – via Sparano 149 - Bari

Info: 0805235482