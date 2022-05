L'Università di Bari ricorda Franco Cassano, tre giorni di dibattiti, seminari e incontri

Prezzo non disponibile

A distanza di poco più di un anno dalla scomparsa di Franco Cassano, l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro intende ricordare la figura e l'opera del sociologo barese attraverso un convegno di studi intitolato "Lungo la via meridiana. L’itinerario sociologico, civile e politico di Franco Cassano”, in programma nelle giornate del 19, 20 e 21 maggio presso l’aula “Aldo Moro” del Dipartimento di Scienze Politiche (Piazza Cesare Battisti).



Il convegno, aperto al pubblico, vedrà la partecipazione di rappresentanti del mondo accademico, della politica, del giornalismo e della cultura per una riflessione aperta sull’eredità della lezione meridiana.

Per l’occasione, nella giornata di venerdì 20 maggio, alle ore 12.45, è prevista l’intitolazione a Franco Cassano del palazzo di Corso Italia 23. Alla cerimonia parteciperanno Stefano Bronzini (Rettore dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”), Michele Emiliano (presidente della Regione), Antonio Decaro (sindaco di Bari), Giuseppe Moro (Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche), Roberto Voza (Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza). Interverrà anche la moglie del Prof. Cassano, Luciana De Fazio Cassano.

Una targa commemorativa sarà affissa all’ingresso del palazzo che ha ospitato, al pian terreno, lo studio di Cassano negli ultimi anni della sua attività accademica. Il palazzo ospita studi e uffici dei dipartimenti di Scienze Politiche e Giurisprudenza.

L'evento è organizzato con la collaborazione della Fondazione Gramsci, del Centro per la Riforma dello Stato, con il patrocinio di AIS - Associazione Italiana di Sociologia.

Ulteriori informazioni sull’evento disponibili sulla pagina Facebook Lungo la via meridiana. Su Franco Cassano.

Qui di seguito il programma completo dell’evento

PROGRAMMA COMPLETO:

19 MAGGIO

15.00 Cerimonia di apertura

Saluti del Sindaco di Bari, Antonio Decaro

Saluti del Magnifico Rettore, prof. Stefano Bronzini

Saluti della Presidente dell’AIS, prof.ssa Maria Carmela Agodi

Presentazione del convegno (prof. Giuseppe Moro)



16.00 Prima sessione – Le tappe di un percorso intellettuale

Chair: Daniele Petrosino

Keynote lectures

16.15 “Il giovane Cassano e il vecchio Marx”, Giuseppe Vacca

16.45 “Franco Cassano, sociologo moderno”, Raffaele Rauty

17.15 coffee break

17.30 “Approssimazione all’altro e la crisi del soggetto”, Francesca Izzo

18.00 “Il pensare meridiano”, Francesco Fistetti

18.30 “In/seguire Cassano”, Sabino Di Chio, Alfredo Ferrara, Paolo Inno

19.15 - 20.30 Tavola rotonda: luci di primavera. L’intellettuale e la politica.

Patrizia Calefato, Massimo D’Alema, Antonio Decaro, Michele Emiliano, Silvia Godelli, Nichi Vendola.

Chair: Giuseppe Moro.

20 MAGGIO

Seconda sessione – Lettere dal Mediterraneo

9.00 - 11.00 Panel: Mediare le terre. Oltre il locale e l’universale.

Maurice Aymard, Luigi Cazzato, Iain Michael Chambers, Giuliano De Felice, Giuseppe Gonnella, Laura Marchetti, Francesca Recchia Luciani.

Chair: Armida Salvati

11.00 coffee break

11.15 - 12.30 Panel: Le scritture di Cassano

Felice Blasi, Oscar Iarussi, Alessandro Piva, Maddalena Tulanti.

Chair: Alessandro Laterza

12.45 INTITOLAZIONE DEL PALAZZO FRANCO CASSANO (c.so Italia 23)

Alla presenza di Stefano Bronzini (Rettore dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”), Michele Emiliano (presidente della Regione), Antonio Decaro (sindaco di Bari), Giuseppe Moro (Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche), Roberto Voza (Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza) e Luciana De Fazio Cassano.

14.00 Immagini e video testimonianze su Franco Cassano

Terza sessione – Visioni dai Sud



15.30 - 18.00 Mezzogiorno in autonomia

Marina Comei, Piero Fantozzi, Tonino Perna, Giuseppe Provenzano, Isaia Sales, Gianfranco Viesti.

Chair: Franco Chiarello

18.00 coffee break

18.30 Forum: La sinistra senza il vento

Maria Luisa Boccia, Gianni Cuperlo, Carlo Galli, Gaetano Piepoli, Alessandra Sardoni, Mario Tronti.

Chair: Onofrio Romano

21 MAGGIO

9.00 Quarta sessione – Dentro la politica

Chair: Giuseppe Cascione

Keynote lectures

9.15 “La trascendenza necessaria. Gli scritti dal 1987 al 1989”, Enrico Scoditti

9.45 “Il processo del lunedì”, Franca Papa

10.15 “Beati i costruttori di pace: la religiosità di Cassano”, Andrea Riccardi

10.45 “Non c’è spazio per due. Esistenza e pensiero nel contesto tragico dell’ultimo Cassano”, Pasquale Serra

11.15 “Homo civicus: la forza della cittadinanza attiva”, Giuseppe Cotturri

11.45 Riflessioni finali

“Un pensiero inquieto”, Biagio De Giovanni