Unlimited con la voce esclusiva di Marinella Milella & Co.

Nello scenario dello splendido centro storico nella città di Conversano, alla sala E20.com in via Porta Antica della Città, 19; la straordianria "Voice Pugliese" ci farà sognare con le sue migliori performance di vocalist, sui più bei brani della musica leggera internazionale, nella cornice della storia, eleganza e raffinatezza del connubbio cantante-location.



Apertura reception ore 21,00

Inizio spettacolo ore 21,30



Rigorosa la prenotazione per i posti limitati.



Sarà offerta ai presenti una degustazione di un tagliere con specialità IGP nazionali e calice di bevanda a scelta, oltre tutti i servizi alla carta.



Per informazioni, dettagli, prezzi e prenotazioni infoline: 3463860010