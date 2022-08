Enrico Lo Verso in 'Uno, nessuno, centomila' a Mola di Bari

Torna Lo spettacolo "evento" che ha realizzato oltre 400 sold out in Italia e all'Estero, coinvolgendo oltre 300.00 spettatori, tra repliche serali e matinèe. Insignito di premi e riconoscimenti, come il premio Franco Enriquez (ed. 2017) e il Premio Delia Cajelli per il teatro (ed. 2018), scritto in occasione del 150esimo anniversario della morte di Luigi Pirandello, da oltre 4 anni in tournèe, continua a conquistare l’attenzione del pubblico e della critica. Merito di una riscrittura “minimal” ed essenziale (curata da Alessandra Pizzi, anche regista dello spettacolo) che è riuscita a “ridare vita” ai personaggi del romanzo in forma nuova ed attuale, tutti inseriti nel racconto delle vicende di un solo uomo, che è poi tutti. Enrico Lo Verso, porta in scena uno spettacolo classico, ma estremamente attuale, parla di maschere e di crisi dell’io, ma lo fa con la leggerezza e il sarcasmo necessari a conquistare gli spettatori che tornano, e ritornano, a vedere lo spettacolo. In scena nel Chiostro di Santa Chiara, il 31 agosto alle 21.00

Prenota il tuo posto al 327 9097113 oppure acquista il tuo biglietto su www.ciaotickets.com, o presso la Tabaccheria Da Venere, Via Toti, 40