Al Teatro Radar la rilettura di uno dei classici di Pirandello, in scena Giorgio Colangeli nei panni del ‘trasparente’ professor Paolino

Il David di Donatello Giorgio Colangeli in scena al Teatro Radar per la rilettura di uno dei classici di Pirandello: L’uomo, la bestia e la virtù. Il nuovo appuntamento della Stagione 2021.22 ‘Tutto cambia’ a Monopoli, curata di Teresa Ludovico, vede sabato 26 marzo alle ore 21 e domenica 27 marzo alle ore 18 Colangeli vestire i panni del “trasparente” professor Paolino nello spettacolo diretto da Giancarlo Nicoletti e prodotto da Due della Città del Sole & Altra Scena. Un’opera immortale, quella scritta da Pirandello, che nel 2019 ha festeggiato i cento anni dal debutto sulle scene, dove è stato uno dei testi più rappresentati del drammaturgo siciliano. Co-protagonista nel ruolo del Capitano Perella uno straordinario e poliedrico Vincenzo De Michele; al loro fianco Valentina Perrella, pronta a calarsi nelle vesti della “virtuosa” signora Perella.

E ancora, Cristina Todaro, Alessandro Giova, Alex Angelini, Alessandro Solombrino e Giacomo Costa, a completare il validissimo cast di una rilettura fortemente contemporanea e concreta dell’universo pirandelliano, fuori dal “pirandellismo” di maniera, nel tentativo di riportare la poetica dell’autore Premio Nobel a un universo essenziale, umano, comico e tragico al tempo stesso. E nuovamente attuale. Per raccontare di come gli equilibri familiari del protagonista, con una moglie trascurata e un’altra donna a Napoli – si spezzano inaspettatamente quando la signora Perella rimane incinta del professore.

Biglietti a partire da 22 euro, disponibili al botteghino del teatro (via Magenta 71, Monopoli) e sul circuito online Vivaticket.com. E per chi possiede la myWorld card di Teatri di Bari, sarà rimborsato del 3% del prezzo d'acquisto di biglietti e abbonamenti, oltre a cashback su migliaia di esercizi convenzionati al circuito myWorld. È possibile iscriversi sul sito myworld.com e scaricare l'app myWorld Benefits (disponibile negli store Ios e Android).

Per informazioni si può inviare una mail a info@teatroradar.it o chiamare il numero 335 756 47 88. Maggiori dettagli sulla Stagione 2021.22 e il botteghino sul sito www.teatridibari.it.

SCHEDA SPETTACOLO

Due della Città del Sole & Altra Scena

L’UOMO, LA BESTIA E LA VIRTÙ

di Luigi Pirandello

EDIZIONE DEL CENTENARIO 1919-2019

regia Giancarlo Nicoletti

con Giorgio Colangeli, Vincenzo De Michele, Valentina Perrella, Cristina Todaro, Alessandro Giova, Alex Angelini, Alessandro Solombrino, Giacomo Costa

foto Luana Belli GRAFICA Ruggero Pane

video David Melani

ufficio stampa Rocchina Ceglia

direttore di produzione Sofia Grottoli

distribuzione Stefano Pironti – Chiediscena

organizzazione Laura Cuomo – Cinzia Storari

scene Laura De Stasio

realizzazione scene Umberto Pischedda

costumi Giulia Pagliarulo

disegno luci Daniele Manenti

direzione di scena Cristian Carcione

con il sostegno di Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Il “trasparente” signor Paolino, professore privato, ha una doppia vita: è l’amante della signora Perella, moglie trascurata di un capitano di mare che torna raramente a casa, ha un’altra donna a Napoli ed evita di avere rapporti fisici con la moglie, usando ogni pretesto. La tresca potrebbe durare a lungo e indisturbata ma, inaspettatamente, la signora Perella rimane incinta del professore.

Paolino è costretto dunque ad adoperarsi per gettare la sua amante fra le braccia del marito, studiando tutti i possibili espedienti.

Il caso è drammatico, perché il Capitano Perella si fermerà in casa una sola notte e poi resterà lontano almeno altri due mesi. Paolino dovrà allora ingegnarsi per salvare la propria dignità e quella della signora Perella, a qualsiasi costo, per obbligarne il marito ai doveri coniugali e far passare suo figlio per figlio legittimo del Capitano Perella e della moglie.