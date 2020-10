Nei cinema di Bari 'L'uomo delfino', la straordinaria storia di Jacques Mayol, leggendario campione di immersione

“L’uomo delfino”, il documentario diretto dal regista greco Lefteris Charitos, che ripercorre la straordinaria storia di Jacques Mayol, leggendario campione

di immersione che rivoluzionò il mondo dell’apnea con record di immersione di oltre 100 metri di profondità, la cui vita è stata fonte d'ispirazione per il film culto Le Grand Bleu di Luc Besson, arriva nelle sale italiane come evento il 5, 6 e 7 ottobre con Wanted Cinema.

A Bari il documentario è in programma nelle tre giornate al Cinema Galleria (www.multicinemagalleria.it/) e negli Uci Cinema di Bari e Molfetta alle ore 21.00.

Narrato da Jean-Marc Barr, l'attore che ha interpretato il ruolo di Mayol nel film di Besson, il documentario rivela il ritratto di un uomo che è riuscito a superare i limiti del corpo umano e della mente, per scoprire la più profonda affinità tra gli esseri umani e il mare e lo fa grazie alle preziose testimonianze dei più stretti amici, collaboratori e familiari dell’apneista, tra cui i suoi figli Dottie e Jean-Jacques e i campioni mondiali di tuffi liberi Umberto Pelizzari, William Trubridge e Mehgan Heaney-Grier.

SINOSSI

L’uomo Delfino conduce lo spettatore nel mondo di Jacques Mayol, il leggendario apneista la cui vita è diventata fonte d’ispirazione per il film cult di Luc Besson The Big Blue. Il film documenta in un modo così avvincente il suo viaggio, da far immergere completamente lo spettatore nell’esperienza sensoriale e trasformativa delle immersioni in apnea. Dal Mediterraneo al Giappone, dall'India alle Bahamas, incontriamo i più stretti amici e familiari di Mayol, tra cui i suoi figli Dottie e Jean-Jacques e i campioni mondiali di tuffi liberi William Trubridge, Mehgan Heaney-Grier e Umberto Pelizzari, per rivelare il ritratto di un uomo che ha superato i limiti del corpo umano e della mente, non solo per infrangere dei record, ma soprattutto per scoprire la più profonda affinità tra gli esseri umani e il mare. Narrato da Jean-Marc Barr, l'attore che ha interpretato il ruolo di Mayol nel film The Big Blue, il film intreccia una straordinaria fotografia subacquea contemporanea ai filmati d’archivio dagli anni Cinquanta in avanti, per svelare come ‘l'uomo dei delfini’ abbia rivoluzionato il mondo delle immersioni e donato nuova consapevolezza al rapporto umano con la natura e la propria interiorità. Regia Sceneggiatori Voce narrante Produttori Fotografia Fotografia subacquea Sound Operatori di camera Montaggio Colonna Sonora Lefteris Charitos Lefteris Charitos, Yuri Averof Jean-Marc Barr Rea Apostolides, Yuri Averof, Ed Barreveld, Estelle Robin You Stelios Apostolopoulos Stelios Apostolopoulos, Julius Glampedakis, Sassy Horesh Olivier Dandré, Jérémie Halbert Christos Douros, Giannis Rozeas, Julius Glampedakis, Dimitris Kassimatis, Devendra Kumar Singh, Ruggero Di Maggio David Kazala Mathieu Lamboley N