Al Piccinni in scena 'Uomo e Galantuomo' con Geppy e Lorenzo Gleijeses e con la partecipazione di Ernesto Mahieux

Da giovedì 19 a domenica 22 ottobre per la stagione teatrale del Comune di Bari in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese sul palcoscenico del Teatro Piccinni di Bari approdano Geppy e Lorenzo Gleijeses con la partecipazione di Ernesto Mahieux per “Uomo e Galantuomo” di Eduardo De Filippo.

Uomo e galantuomo è il primo testo in tre atti di Eduardo, scritto nel 1922. Meccanismo comico straordinario, narra la storia di una compagnia di guitti scritturati per una serie di recite in uno stabilimento balneare. Proverbiale la scena delle prove di Mala Nova di Libero Bovio, in cui un suggeritore maldestro, continuamente frainteso dagli attori, ne combina di tutti i colori. Poi gli intrecci amorosi si mescolano alla finta pazzia, unica via per evitare duelli e galera.

