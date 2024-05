Lo spettacolo con Paolo Ruffini "Up & Down" ad Altamura

Il 7 maggio lo spettacolo “Up and Down” approda al Teatro Mercadante di Altamura, leonessa di Puglia, grazie alla Cobar Spa per un’iniziativa sociale promossa e sostenuta dall’azienda altamurana nell’ambito del Piano di Sostenibilità che sarà sviluppato nel corso del triennio 2024/2026.

Lo spettacolo è la storia di un sogno che si trasforma in un'avventura: una compagnia teatrale composta da cinque attori con Sindrome di Down ed uno autistico che vuole compiere un'impresa "normale": realizzare un grande spettacolo e portarlo nei più prestigiosi teatri d'Italia. Eliminare le discriminazioni creando un simbolico abbraccio tra ragazzi “Speciali” con diverse abilità attraverso l’arte, in particolare il teatro, e le persone più fortunate, sensibili a questi temi sociali. Questo è lo scopo dello spettacolo realizzato dall’attore Paolo Ruffini, il cui intento è quello di impegnarsi per fare qualcosa per gli altri e con gli altri utilizzando il tempo, le emozioni e la diversità come arricchimento personale.

UP & Down è un happening comico, disobbediente e commovente, che ha come filo conduttore le relazioni, tra cui la relazione con il tempo, con le emozioni, con la diversità. Attraverso il filtro dell’ironia si indaga l’abilità e la disabilità alla felicità. Una rappresentazione dai connotati surreali e dagli sviluppi inaspettati con una forte connotazione d’improvvisazione, che interrompe le liturgie teatrali e offre al pubblico una vera e propria esperienza in cui le distanze tra palcoscenico e platea si annullano, e alla fine attori e spettatori si trovano per condividere un gesto rivoluzionario: un grande abbraccio.

Nell’iniziativa sono state coinvolte le realtà imprenditoriali del territorio sensibili ai temi sociali e culturali quali Maldarizzi Automotive, Eredi Maggi, Gruppo Simone, Tbike, Nova Consult, Terre Bradaniche, Sanrocco Carburanti, Oropan, Assintermedia, Pasta Lori, Mec Line, Porsche Bari, PanBiscò, Calderoni Martini, Tenuta Viglione, Top Service; associazioni e realtà di volontariato quali Autism Friendly Altamura, Anffas Altamura, Special Olympics Team Puglia, associazioni che sostengono iniziative di sostegno al mondo delle diverse abilità.

In quest’ottica, il 7 maggio alle ore 20:30, il Teatro Mercadante diventerà luogo di socializzazione tra gli attori dello spettacolo Up & Down, la comunità e i ragazzi diversamente abili.

"Il teatro, il cinema, l’arte, non sanno che farsene della normalità. La vita stessa non ci chiede di essere normali, la vita è un inno alla diversità: siamo tutti diversamente normali e ugualmente diversi. In questo progetto parliamo di abilità e disabilità alla felicità, alla bellezza, alla meraviglia nei confronti delle cose che viviamo quotidianamente. Lavorando con questi attori ho scoperto una confidenza con la vita che loro possiedono e che noi cosiddetti normali, invece, abbiamo perduto. Ho imparato la vera essenza della resilienza: un limite che si trasforma in occasione" – dichiara l’attore, conduttore televisivo, regista, sceneggiatore e produttore teatrale italiano, Paolo Ruffini, che nello spettacolo “Up and Down” nei panni di attore comico riesce ad essere sia divertente che autoritario per richiamare all’ordine i ragazzi sul palcoscenico ed anche nella vita reale… si spera!