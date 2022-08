All’Anfiteatro Arena della Pace MAT Entertainment e Gegè Telesforo per “Palcoscenici di Comunità”

Ultimi eventi di agosto per la rassegna Palcoscenici di Comunità di AncheCinema, progetto finanziato dal Comune di Bari nell'ambito dell'Avviso Le Due Bari che riprenderà, per concludersi, la seconda settimana di settembre. All’Anfiteatro Arena della Pace (Mongolfiera Japigia, Bari), dunque, concluderanno gli eventi di agosto Urban Street Show, musical targato MAT Entertainment e AncheCinema in scena martedì 30 agosto e il concerto di Gegè Telesforo Quintet con special guest Gaia Gentile previsto mercoledì 31 agosto.

Martedì 30 agosto alle 20:30 presso l’Anfiteatro Arena della Pace (Mongolfiera Japigia), Urban Street Show passerà in rassegna alcuni dei principali sentimenti dell’animo umano: dall’innamoramento alla passione, dall’amore carnale alla delusione, dal buio del dolore alla luce della rinascita. Questa, infatti, l’essenza del nuovo show firmato MAT Entertainment e AncheCinema, un’opera che porta sapientemente in scena le emozioni insite nello spirito di ognuno di noi, narrata sulle note celebri dei più grandi successi del musical contemporaneo e attraverso i versi immortali di Federico Garcia Lorca e Alda Merini. Una commistione inedita di canto, poesia e danza che prende vita grazie all’energia di 22 tra performer, cantanti e danzatori. Nato da un soggetto inedito e diretto dai registi AnnaLory Fullone e Angelo Lucarella, lo spettacolo è impreziosito dalle coreografie di Mirko Guglielmi e Giuliana Squeo e lo show design di MAT Entertainment. Questa World Premiere di Urban Street Show è realizzata dai produttori della Nuova Versione italiana di Shrek - il Musical TYA, che debutterà in prima nazionale ad AncheCinema dal 27 ottobre 2022 su licenza ufficiale Dreamworks Animation.

Stessa location, mercoledì 31 agosto alle ore 20:30, per il concerto di Gegè Telesforo Quintet. Dopo una tournée indimenticabile che in un anno difficile per la musica, il 2021, ha portato grande energia sui palchi di mezza Italia, lasciando una lunga scia di consensi ed entusiasmo, l’Impossible Tour di Gegè Telesforo torna a far parlare di sé con un vero e proprio album live pubblicato a gennaio 2022 che rappresenta una tappa importante nella carriera del carismatico ed eclettico vocalist, polistrumentista e producer (Jazzit Award per 10 anni consecutivi), tra i più amati personaggi radiotelevisivi italiani grazie a brillanti programmi come Doc, Soundcheck di Radio24, Variazioni su Tema su Rai5, solo per citarne alcuni. Tra i tanti dischi in studio, Impossible Tour Live è il secondo che Gegè realizza interamente live: arriva dopo 25 anni di distanza da Pure Funk Live, che rimane un punto fermo nel suo percorso artistico. Special guest di questa tappa barese Gaia Gentile, cantante pugliese che ha iniziato la propria carriera professionale a soli 17 anni sia da solista che all’interno del gruppo vocale a cappella Mezzotono, con il quale ha partecipato a concerti e festival in tutto il mondo. Ha lavorato con artisti di fama internazionale come Noa, Giò di Tonno, Mario Rosini, Giuseppe Milici e Tony Esposito e condiviso il palco di festival jazz al fianco dei grandi Swingle Singers, the Magnets, Full Moon e Neri per Caso.

Gegè Telesforo: «A marzo 2021 pensavamo che fosse ancora impossibile tornare a fare musica dal vivo. Invece ci siamo riusciti: con alcuni tra i miei migliori amici e stimati musicisti abbiamo portato a termine un tour di 30 concerti con l’obiettivo di tirare su il morale a tutti ed a noi per primi. Ora che anche questo album live è stato pubblicato, siamo pronti – se ne avremo la possibilità – ad affrontare l’Impossibile Tour 2022 la prossima estate». Compagni di viaggio di Telesforo per l’Impossible tour sono Pietro Pancella (basso), Domenico Sanna (piano), Michele Santoleri (batteria) e Daniela Spalletta (voce).

Martedì 30 agosto | ore 20:30

Anfiteatro Arena della Pace (Mongolfiera Japigia, Bari)

URBAN STREET SHOW di MAT Entertainment e AncheCinema

Mercoledì 31 agosto |ore 20:30

Anfiteatro Arena della Pace (Mongolfiera Japigia, Bari)

GEGÈ TELESFORO QUINTET SPECIAL GUEST GAIA GENTILE

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti (non si accettano prenotazioni).

Si consiglia massima puntualità.

Info 329 611 22 91