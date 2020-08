Urticanti estate 2020 a Cellamare

Per il secondo anno consecutivo il festival URTIcanti propone una programmazione estiva. Dal 29 agosto al 19 settembre presso la bellissima cornice della Corte del Castello Baronale di Cellamare.



8 giornate con 11 appuntamenti in cui si esibiranno giovani musicisti pugliesi dalla musica antica alla contemporanea, dal jazz al soul fank. Avremo bravissimi solisti, delle eccellenze in duo, nomi autorevoli come la pianista Nicole Brancale, il sassofonista Nicolò Pantaleo e persino una Ensemble di Basso Tube e Fisarmonica.



I primi appuntamenti sono

SABATO 29 agosto alle ore 20.45 con il chitarrista Stefano Stabile e con la flautista di flauto dolce Claudia Iacobone

LUNEDÌ 31 agosto alle ore 20.00 con i pianisti Sabrina Rotondi e Giuseppe Taccogna



infotel 329 899 8101

ingresso gratuito

i concerti si terranno all'aperto

secondo le norme anti Covid-19 si consiglia la prenotazione del posto

è obbligatorio l’uso della mascherina fino al raggiungimento del posto a sedere