UTE LEMPER

Time traveller - Un viaggio attraverso 45 anni di successi della vita di Ute Lemper



Ute Lemper, voce

Cyril Garac, violino

Vana Gierig, pianoforte

Giuseppe Bassi, contrabbasso

Matthias Daneck, batteria





Per Ute, che considera «il sempre» un avverbio «fatto di attimi», la vita è un insieme di segni lasciati nei film, nei concerti e nei tanti album sinora registrati, oltre che nelle interpretazioni uniche che l’hanno vista protagonista in musical e altri spettacoli andati in scena nel West End di Londra e sui palchi di Broadway, nella «sua» New York, dove ha scelto di fermarsi molto tempo fa e dove ancora oggi vive con i quattro figli, Max, Stella, Julian e Jonas. Ad accompagnarla per quest’atteso ritorno in Italia, un ensemble super raffinato composto da Cyril Garac al violino, Vana Gierig al pianoforte e Matthias Daneck alla batteria, musicisti ai quali si aggiunge un grande talento pugliese del contrabbasso jazz, Giuseppe Bassi.