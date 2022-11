A Bitonto la V edizione di “Oltre Lirica Music Festival” 2022 Classic & Contemporary

Al via la V edizione dell’“Oltre Lirica Music Festival” 2022 Classic & Contemporary, kermesse musicale organizzata dall’associazione “Angeli Eventi” con il patrocinio di Regione Puglia, il supporto del Teatro Pubblico Pugliese e del Comune di Bitonto. Tra i partner ufficiali l’Università degli Studi di Bari “A. Moro” e Cutamc, Centro Interuniversitario di Ricerca per il Teatro, le Arti visive, la Musica e il Cinema. Il pubblico avrà la possibilità di assistere a Bitonto, per cinque appuntamenti tra novembre e dicembre, a convegni e concerti che avranno come fil rouge la musica in tutte le sue forme, con una aria mitteleuropea: da quella moderna e contemporanea pugliese, all’intramontabile tango di Astor Piazzolla. Esclusiva regionale la presenza dei “Solisti veneti” con Lucio Degani (violino) e Ferdinando Mossutto (pianoforte). Arriveranno, invece, da Francia e Polonia il “Del Gesù Strings Duo” con Christoph Tymendorf (violino) e Arnaud Kaminski (viola).

INFO E ABBONAMENTI

Per chi deciderà di acquistare l’abbonamento della rassegna potrà farlo ad un costo di 50 euro (per over 65 e under 25, sarà ridotto a 40 euro), mentre il costo del biglietto intero, per ogni singolo evento, sarà di 15 euro (over 65, under 25, studenti e gruppi da 5 potranno acquistarlo al ridotto di 10 euro).

www.oltrelirica.it

Tel +39 328 4561 760 (Angeli Eventi, martedì e venerdì dalle 18 alle 20)

Tel 080 3742636

(botteghino "Traetta", largo Teatro n. 17)

IL CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI

16 Novembre 2022

Convegno “LA MUSICA MODERNA E CONTEMPORANEA PUGLIESE - Stato dell’Arte e prospettive future”.

Intervengono: prof. Mario Cardona, presidente CUTAMC (Centro Universitario Teatro, Arti, Musica, Cinema) di Bari; i compositori Angela Montemurro, Nicola Scardicchio, Sergio Monterisi. Moderano: Marino Pagano e Rossella Abbaticchio.

PROGRAMMA concerti – Bitonto “Teatro Traetta” (porta ore 20,30, inizio ore 21,00)

18 Novembre 2022

"UNA SERA CON ... ASTOR PIAZZOLLA” Ensemble “I Cameristi di OLTRE LIRICA”

19 Novembre 2022

“ANTICO è MODERNO, un viaggio nel tempo della musica”

SENOCRITO TRIO Alessandro Tirotta (basso) / Loredana Pelle (Pianoforte) /Saverio Varacalli (Trombone)

10 Dicembre 2022

“I SOLISTI VENETI DUO in concerto” esclusiva regionale . Lucio Degani (violino) / Ferdinando Mossutto (pianoforte)

12 Dicembre 2022

“OLTRE LIRICA & FRIENDS, i concerti dell’amicizia”

DEL GESU’ STRINGS DUO (Polonia/Francia) Christoph Tymendorf (violino) / Arnaud Kaminski (viola)

FUORI ABBONAMENTO (TEATRO PUBBLICO PUGLIESE) – Teatro “Traetta” (porta ore 20,30, inizio ore 21,00)

27 novembre – PRIMA NAZIONALE

“VOCE D’ANGELO” - Tributo a Renata Tebaldi nel centenario della nascita

3 dicembre

“ANIME SOTTILI” - RICCARDO JOSHUA MORETTI in concerto