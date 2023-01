Vael live al Macello

Giovedì 5 gennaio dalle ore 21:00 nella Sala Mediterraneo dell'Ex Macello, VAEL torna live con nuove sonorità che anticipano l’uscita del suo nuovo album.

Porta sul palco l’alternarsi di strumenti classici, sintetizzatori e ritmiche analogiche, in un concerto ambient dal sound unico.

A seguire la selection di Radio JP.



Vael, nome d’arte di Valerio Parrotta (1997) musicista pugliese.

In giovane età intraprende studi di pianoforte, che mettono le basi del suo percorso musicale. Con il passare del tempo, si avvicina al mondo della musica elettronica, particolarmente al genere ambient/ambient techno.

Tutto ciò, caratterizza il suo particolare sound che alterna suoni di strumenti classici a synth e ritmiche analogiche.

Intraprende gli studi alla SAE di Milano, diplomandosi in Electronic Music Production e Sound Engineer.

Nel 2019 si trasferisce a Berlino, dove inizia il suo percorso di studi alla dBs music Berlin, con un master in Sound Design and Performance.



In collaborazione con I MAKE, Tac Drinks e Radio JP.