A Valenzano quinto appuntamento della rassegna Bite the Byte: la riflessione filosofica su scienza e innovazione

Mercoledì 8 maggio alle 19:00, Enò Enoteca (via Bari, 221 - Valenzano) ospita “Innovazione e filosofia: la rivoluzione scientifica di Lawrence Principe”, un incontro per approfondire come i primi pensatori moderni – a partire da Copernico, Descartes, Galilei e Newton – immaginarono e si relazionarono con i cambiamenti in atto intorno a loro, ciò che trovarono in essi e ciò che tutto questo significò per loro.



L’incontro, che si ispira al testo “La rivoluzione scientifica. Una brevissima introduzione” di Lawrence M. Principe, esplora il passaggio tra il prima e il dopo a cavallo dei secoli XVI e XVII: il mutamento delle visioni sulla magia, sul mondo vivente, sugli esseri umani, sulle stelle, sulla materia e sul movimento, tracciando infine una mappa dello sviluppo dell’infrastruttura professionale della scienza moderna.



Il dibattito vede la partecipazione di Alberto Labellarte, docente di storia e filosofia nonché curatore dell’edizione Nemesis del testo di Principe. Modera Francesco Pignatelli, Attivista locale.



“Innovazione e filosofia: la rivoluzione scientifica di Lawrence Principe” è il quinto appuntamento della rassegna Bite the Byte, inserita all’interno dell’iniziativa “Valenzano, Città dell’innovazione”, promossa dal Comune di Valenzano in collaborazione con Tecnopolis PST, Ciheam e Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Bari. Il ciclo Bite the Byte prevede 6 incontri in pub e locali di Valenzano, per un approccio alla cultura dell’innovazione al tempo stesso pop e istituzionale, pratico e divulgativo.



Maggiori informazioni su: https://www.comune.valenzano. ba.it/novita/valenzano-citta- dellinnovazione-presentazione- del-programma/