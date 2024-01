Valenzano ricorda Giuseppe Angiuli, il suo poeta dialettale

Dieci testimonianze su vita e opere del poeta valenzanese Giuseppe Angiulli, legate agli aspetti della sua vita che scandiscono l'evento in quattro momenti diversi: il legame con la poesia, il paese e le sue tradizioni; il rapporto con la madre terra e la cultura; la relazione con la gente, la sua professione, l'impegno politico; l'interazione con la fede e la famiglia.



Ciascun dei quattro momenti sarà intervallato da intermezzi musicali su note popolari e canzoni scritte dallo stesso Angiuli.



Le testimonianze:



- Lino Angiuli, poeta e scrittore, conosciuto anche oltre confine, dalla cultura raffinata innervata dal sostrato matriciale del suo dialetto, che è il nostro.

- Lino Di Turi, autore e uomo di teatro, cultore delle tradizioni locali.

- Nicola Guerra, uomo di teatro e cultore delle tradizioni locali.

- Rocco Zenzola, chimico, erborista, coltivatore.

- Vincenzo Bellacosa, cultore di storia locale cofondatore del Centro Ricerche Valenzano.

- Fernando Stella, scrittore, pittore, operatore culturale.

- Antonio De Matteis, collega d'ufficio e suo collaboratore.

- Francesco Maurantonio, ex sindaco, di cui Angiuli è stato mentore

- padre Marcellino Chiechi, francescano per diversi anni membro della comunità di Santa Maria di San Luca.

- Giuseppe Angiuli, nipote del poeta.



Ad ogni testimonianza segue la lettura di una poesia in vernacolo sul tema tratta dalle sue pubblicazioni.



L'evento è introdotto dai saluti istituzionali del sindaco di Valenzano e del presidente della Pro Loco Valenzano.