Valenzano tifa Sanremo, il paese si muove per seguire insieme la finale del festival

Il Festival di Sanremo è un evento nazionalpopolare che coinvolge in maniera trasversale tutte le generazioni. Lo sforzo delle ultime edizioni, in particolare, è quello di avvicinare i più giovani e renderlo quanto più attrattivo spostando il focus della serata dalla tv ai social.



Il Fantasanremo si muove in questa direzione, coinvolgendo e rendendo interattivo il festival di Sanremo e rompendo quella barriera di distanza che si crea tra lo spettatore e l’artista. Così potrà capitare di vedere artisti di fama nazionale avere comportamenti apparentemente strani ed inspiegabili sul palco, come dire al microfono tutto ad un tratto “PAPALINA!”. Questo contribuisce ad alimentare l’hype ed il dibattito sulla competizione. Non è più importante chi vince il festival, ma chi fa più fantapunti durante la settimana più nazionalpopolare dell’anno.



Sulla scia di questo entusiasmo l’associazione Lucidafollia ha organizzato l’iniziativa “Valenzano tifa Sanremo”, iniziativa per coinvolgere la cittadinanza e cogliere l’occasione per aggregare con una semplice ma efficace idea. Ecco, quindi, la lega di paese “fantaSanRocco”, richiamando il Santo Patrono, dove chiunque può iscriversi creando la sua squadra e vincere premi donati da commercianti locali. E poi la visione della finale il 10 febbraio organizzata presso il bar Biffi, per quella che si prospetta una lunga maratona visti i trenta artisti in gara.



Perché Sanremo è Sanremo, in tutta Italia. Ed anche Valenzano è pronta a scendere le scale dell’Ariston.