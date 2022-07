La Vallata del Folklore, a Monopoli tre serate di degustazioni enogastronomiche e spettacoli

Orario non disponibile

Quando Dal 05/08/2022 al 07/08/2022 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

In contrada Ciporrelli a Montopoli, prende il via la “Vallata del Folkore”. L’associazione “Amici di Ciporrelli” organizza a Monopoli in località contrada Ciporrelli la 13° edizione La Vallata del Folklore nei giorni 5, 6, 7 Agosto.

Le tre serate saranno accompagnate da degustazioni enogastronomiche, con specialità nostrane e degustazione tipiche.

Gli ospiti della Vallata del Folklore saranno:

5 Agosto @Renato Ciardo con lo show Solo Solo

6 Agosto @Cipurrid in concerto

7 Agosto @Paglialunga Ensamble

L'ingresso all'evento è gratuito.

La vallata del folklore è raggiungibile:

Da MONOPOLI-ANTONELLI –S.P.

Da CASTELLANA GROTTE KM 2

Da CASTELLANA GROTTE-S.P. SELVA DI FASANO KM 5

COORDINATE : Latitudine: 40.89504 | Longitudine: 17.225222