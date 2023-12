Doppio appuntamento alla Vallisa con Vito Alfieri Fontana e gli Almoraima

Giovedì 14 dicembre all’auditorium Vallisa di Bari si terrà un doppio appuntamento nel quale si alterneranno Vito Alfieri Fontana per la presentazione del suo libro “Era l’uomo della guerra” il festival multidisciplinare “Le Terre di Dentro”, promosso dall’associazione Vitainmoto e il gruppo musicale Almoraima che proporrà il concerto “Desert Songs” per rassegna del festival “Ya Salam”, organizzato dall’associazione Al Nour.

Si partirà alle 19 con la storia vera di Vito Alfieri Fontana, scritta insieme al giornalista Antonio Sanfrancesco, che per oltre vent’anni, alla guida dell’azienda di famiglia, ha progettato e prodotto mine, vendendole due milioni e mezzo in diversi Paesi del mondo. “Ero l'uomo della guerra. La mia vita da fabbricante di armi a sminatore” è un libro che racconta il netto cambio di vita, la conversione dell’uomo, da fabbricante di strumenti bellici a operatore umanitario. L’accesso alla presentazione sarà gratuito e a dialogare con Vito Alfieri Fontana ci sarà la giornalista Michela Di Trani.

A seguire, Massimiliano Almoraima alla chitarra, Saleem Anichini alla viola e al violino, Giovanni Ceresoli alla chitarra flamenco e Matteo Resta al basso elettrico si esibiranno con “Desert Songs”, spettacolo dai paesaggi sonori medio orientali, in cui si riconoscono differenti tasselli musicali, impressioni e suggestioni. Un mosaico di melodie intimiste, che talvolta rivelano lampi di pura poesia e di visioni fantastiche trasmutate magicamente in note musicali, dominate da una natura che a tratti sembra ancora primordiale e sorprendentemente selvaggia. Un rito di passaggio capace di trasporre in suoni storie romantiche e visionarie di spiriti liberi, un po’ sognatori e anticonformisti.

Questo gruppo si è formato nel 2007, ruota intorno alla figura del chitarrista Massimiliano Almoraima, autore delle musiche e dei testi, formatosi a Cordoba con il maestro Paco Navarro in una delle più accreditate e riconosciute scuole di flamenco in tutta la Spagna. Dal 2013 studia oud (liuto arabo) con il maestro Gad Tidhar. Sul palco insieme a lui ci saranno Saleem Anichini (viola e violino), Giovanni Ceresoli (chitarra flamenco) e Matteo Resta (basso elettrico).

“Durante l’esecuzione delle composizioni abbiamo scelto di lasciare uno spazio libero in cui proponiamo ogni volta in maniera differente, ma sempre in maniera collaudata, una sorta di momento in cui c’è improvvisazione. Questo accade spesso nella musica araba e ha un nome preciso: Taksaim”.

Auditorium Vallisa – Strada Vallisa, 11 – Bari

Infoline: 3711929045

Apertura: 19.00