Variazioni Goldberg, recital pianistico

Sabato 23 settembre 2023 alle ore 21.00 Palazzo Pesce accoglie nella Sala Etrusca il recital pianistico di Edoardo Bruni.



Un concerto classico in Puglia per ascoltare le “Variazioni Goldberg” di Johann Sebastian Bach, uno dei capolavori indiscussi del repertorio per strumenti a tastiera. Composte fra il 1741 e il 1745 e dedicate a Johann Gottlieb Goldberg, maestro di cappella a Dresda, l’Aria con le trenta variazioni furono concepite seguendo schemi numerici e simmetrie che non hanno eguali nella storia della musica e le rendono, insieme all’Arte della fuga, il vertice delle sperimentazioni di Bach sia per tecnica esecutiva sia per combinazione di musica e matematica.



Una sfida interpretativa sofisticata e colta, qui affidata al pianista e compositore Edoardo Bruni, diploma in Pianoforte col massimo dei voti nei Conservatori di Trento e Rotterdam, perfezionamento con Cohen, Berman, Schiff, Margarius, diploma in Composizione col massimo dei voti al Conservatorio di Trento e, dopo la laurea in Filosofia all’Università di Padova, dottorato di ricerca in Musicologia delle Università di Trento e Sorbonne, una attività concertistica in Italia e in Europa come solista e in formazioni cameristiche in cartelloni condivisi con artisti del calibro di Yo Yo Ma, Bruno Canino, Ivo Pogorelich, Michele Campanella, e attualmente docente di Lettura della Partitura al Conservatorio di Vicenza.