Varietà d'autore: Giuliano Foschini presenta “Ti mangio il cuore” con l'avv. Michele Laforgia

Torna l’appuntamento di Varietà D’Autore. Martedì 23 novembre alle ore 18:00 Giuliano Foschini presenta “Ti mangio il Cuore” scritto con Carlo Bonini, ed edito da Feltrinelli, con l’avvocato penalista Michele Laforgia, al Varietà Caffè Bistrot di Bari in via XXIV Maggio, 4. Un'inchiesta sull'abisso non ancora esplorato della Società foggiana, la quarta mafia italiana. Nessuno parla, nessuno vede, nessuno ricorda. Perché chi parla è un morto che cammina. Da tempo in Italia non esistono più soltanto la mafia siciliana, la camorra e la 'ndrangheta. C'è una quarta mafia, che oggi è la meno raccontata e conosciuta. Eppure, dopo la 'ndrangheta è la più potente. E anche la più feroce. Nelle terre che si estendono dal promontorio del Gargano a Cerignola, fino a Foggia e San Severo, la Società foggiana ha il proprio centro operativo, ma i suoi tentacoli sono ormai estesi in un enorme giro di affari internazionale. La sua violenza è arcaica e bestiale. I suoi membri firmano gli omicidi sparando al volto della vittima, perché deturpare le sue sembianze significa cancellarne la memoria. Della vittima, poi, leccano il sangue. Fanno sparire i cadaveri dandoli in pasto ai porci - per forza predatoria e per omertà. Si nasce, si cresce e si muore nel culto della vendetta. Sangue chiama sangue. Dagli anni Settanta ad oggi gli omicidi irrisolti sono 280. Trentacinque solo nel biennio 2015-2017. Negli ultimi dieci anni, dunque, il pedaggio di sangue è stato di due morti ammazzati al mese. La Società foggiana è oscenamente ricca. Ha il monopolio dell'industria agroalimentare. I silos di grano più grandi d'Europa sono qui. Da molti anni gestisce per la camorra e la 'ndrangheta i traffici di droga, cocaina ed erba, e ora anche di rifiuti. E la politica è subalterna. Un'inchiesta inedita che intreccia le dichiarazioni di investigatori, magistrati e semplici testimoni di questo inferno, per smascherare una catastrofe civile che è stata ignorata troppo a lungo. L’autore Giuliano Foschini giornalista inviato di “Repubblica” e scrittore, è autore di numerosi libri, tra cui: Quindici passi (Fandango 2009), Lo Zingaro e lo scarafaggio (con Marco Mensurati, Mondadori 2012), ha curato Il contrario della paura (Mondadori 2016) del procuratore antimafia Franco Robe, e ha scritto con Fabio Tonacci Jihadisti italiani. Le storie, le intercettazioni, i documenti segreti dell'Isis in Italia (UTET 2018). L’ingresso è gratuito ed è consentito fino ad esaurimento posti.