La mostra “Vases” di Gaetano Pesce nel Museo archeologico di Santa Scolastica

Dal 27 luglio al 26 novembre 2023 il Museo archeologico di Santa Scolastica ospita la mostra “Vases” di Gaetano Pesce, promossa dalla Città Metropolitana di Bari, dal Museo di Santa Scolastica, in collaborazione con FAI - Delegazione di Bari, nell’ambito di un progetto a cura di Roberta Giuliani, Claudio e Paolo Grenzi.

Per la prima volta in Puglia una mostra inedita celebra il genio creativo di uno dei grandi innovatori del design, delle arti visive e dell’architettura sin dagli anni Settanta, sperimentatore instancabile di forme, concetti, anche sul profilo dei materiali e delle tecniche di lavorazione. Immergersi nel mondo di Gaetano Pesce significa abbandonare completamente ogni tipo di confine linguistico e formale, perché attraverso tutto il suo lavoro è riuscito a scardinare i preconcetti verso gli oggetti e verso il loro utilizzo nella vita di tutti i giorni.

La mostra è un tributo a uno dei grandi maestri del design contemporaneo italiano e internazionale e vedrà anche la pubblicazione di un catalogo concepito in stretta collaborazione con il designer che, a sua volta, ha omaggiato la città di Bari realizzando e regalando al Museo archeologico un’opera inedita, un vaso in resina poliuretanica ricoperto di cuori che recupera la forma della Puglia.

L’iniziativa è stata presentata dalla consigliera delegata ai Beni Culturali e Ico Francesca Pietroforte, dal dirigente del Servizio Beni Culturali e Ico Francesco Lombardo e da Roberta Giuliani.

I vasi in mostra, tutti prototipi originali mai commercializzati, sono stati concepiti dall’artista in un arco di tempo che va dagli anni ’80 ai giorni nostri, attraverso tecniche sperimentali di lavorazione della resina poliuretanica multicolore. 27 opere, selezionate direttamente da Pesce, che dialogano con l’ampia collezione archeologica di vasi e anfore provenienti dalle raccolte museali di Santa Scolastica, nell’ambito di un silente ed evocativo incontro che genera nuovi flussi di conoscenza in grado di travalicare le cronologie e le geografie.

Nato a La Spezia nel 1939, Gaetano Pesce si è laureato in architettura a Venezia, dopo aver vissuto a Padova, Venezia, Parigi e Helsinki, nel 1980 si trasferisce a New York dove attualmente vive e lavora. I suoi progetti di design e di architettura sono in Belgio, Francia, Italia, Germania, Stati Uniti e Brasile. A lui e alla sua opera sono state dedicate molte mostre e cataloghi come quello edito in occasione dell’importante personale del 1996 al Centre Pompidou di Parigi dal titolo Gaetano Presce: le temps des questions. Molto importante anche il suo contributo alla didattica che lo ha visto impegnato per 15 anni come docente all’Ecole nationale supérieure d’architecture di Strasburgo.

La mostra sarà visitabile fino al 26 novembre 2023

ORARI APERTURA. 09.00-19.00 (ultimo ingresso 18.30)

Domenica e festivi: 09.00-13.00 (ultimo ingresso 12.30);

Lunedì: chiuso

INFO TEL: 080.0990882

Museo Archeologico di Santa Scolastica, v. Venezia, n. 73 BARI

Il catalogo sarà pubblicato dall’Editore Claudio Grenzi, con cui Pesce, da tempo, collabora per diversi progetti editoriali sperimentali