“Vedi la Madonna”, la festa patronale di Molfetta si celebra in realtà virtuale

Restituire ai cittadini di Molfetta la festa patronale mancata, attraverso la realtà virtuale. “Vedi la Madonna!” è l'evento proposto dall'Associazione Molfettesi nel Mondo, con la collaborazione dell'agenzia di comunicazione MoreView, che da sabato 5 a martedì 8 settembre dalle ore 18 alle 21 metterà a disposizione dei cittadini in Piazza Municipio i visori di realtà virtuale attraverso i quali rivivere la tradizionale sagra a mare.

Causa Covid19, il simulacro della Madonna dei Martiri non potrà essere portato in processione come ogni anno il giorno 8 settembre, ma verrà celebrato il pontificale all'aperto. Mentre attraverso un video inedito realizzato lo scorso anno con camere a 360 gradi, gli spettatori saranno virtualmente immersi tra la folla sotto il portone della Basilica e potranno “vedere la Madonna” fino all'imbarco sul peschereccio dal porto.

In piazza Municipio sarà montato un palco, allestito con le tradizionali luminarie messe a disposizione dal Comitato Feste Patronali, e saranno a disposizione del pubblico 20 postazioni per fruire dell'esperienza in 10 turni giornalieri. Saranno rispettate tutte le misure di sicurezza previste per le pubbliche manifestazioni: ingresso e uscita distinti, rilevazione della temperatura, obbligo di indossare la mascherina e di igienizzarsi le mani. Una apposita mascherina monouso sarà invece utilizzata per i visori, che saranno periodicamente sanificati.

La partecipazione è gratuita ma è necessario prenotarsi on line sulla pagina: www.molfettesinelmondo.it. L'evento è realizzato con il contributo del Comune di Molfetta e con l'assistenza dei volontari europei ospitati a Molfetta dall'associazione In.Co.

