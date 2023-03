Si torna in acqua domenica 12 marzo per la quarta giornata del XXIII Campionato invernale vela d’altura “Città di Bari”. Stavolta la regata per le 20 imbarcazioni iscritte tra altura e minialtura sarà una costiera sul tratto di costa Bari – Santo Spirito, da compiere due volte per tutte le classi. Si parte da Bari specchio acqueo prospicente il lungomare nord, si deve raggiungere una boa posizionata a largo di S. Spirito, poi si scende verso la costa per passare un’altra boa all’altezza di Palese e tornare verso Bari, per poi ripetere il giro una seconda volta. La partenza è fissata per le 10.30. Al momento le previsioni meteo parlano di un vento tra i 12 e i 16 nodi da Maestrale. La pioggia, prevista per tutta la notte tra sabato e domenica, dovrebbe smettere verso le 08.00 di mattina lasciando il campo agli equipaggi per farli scendere in acqua ad affrontare la regata senza il suo “disturbo”.

Mercoledì 15 marzo, alle 19, alla Lega Navale di Bari (Molo Pizzoli), è invece in programma il secondo evento tecnico del campionato. Nel corso dell’incontro si approfondirà la gestione dell’approccio alla boa in regata, dal punto di vista dei regolamenti e delle casistiche di interazione con gli altri partecipanti. L’evento è aperto al pubblico in sala con posti limitati, motivo per cui è consigliabile confermare la propria partecipazione cliccando su “Parteciperò” al link: https://bit.ly/3kPfLNX

L’ultima giornata di prove per il Campionato è fissata il 26 marzo. La XXIII edizione del Campionato Invernale Vela d'Altura "Città di Bari" è organizzata con la collaborazione di tutti e sei i circoli nautici del capoluogo (CC Barion Sporting Club, Circolo della Vela Bari, Lega Navale Italiana – sez. Bari, Circolo Nautico Il Maestrale, Circolo Nautico Bari e Cus Bari) con il patrocinio del Comune di Bari – assessorato allo Sport e della Federazione Italiana Vela - VIII Zona. Il campionato gode dell’importante supporto di Italia Yachts, Medicom Srl, Intempra, Banca Popolare Pugliese, Orazio Santoro e Obiettivo Mare, Meetingroom, The Perfect Cocktail e della mediapartnership di Sportale.

Il campionato invernale di Bari, come quello di Manfredonia, Brindisi, Gallipoli e Taranto è valido anche come selezione per il Campionato Vela Altura VIII zona - Coppa dei Campioni – 2023 in programma a Trani dal 30 marzo al 2 aprile prossimi.