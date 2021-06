Appuntamento con il Vela Day di Molfetta

Dal 18 al 20 giugno, il Circolo nautico Ippocampo di Molfetta ospiterà il Vela Day, le giornate organizzate in tutta Italia dalla FIV e da Kinder Joy of moving per promuovere la cultura del mare e la pratica della vela tra i più giovani. Nautica Geba sarà al fianco del più antico circolo nautico di Molfetta come main sponsor dell’evento, “per valorizzare la cultura e l’economia del mare, la storia e le tradizioni marinaresche e i valori sportivi e di squadra legati alla vela”, ha spiegato Domenico Petruzzella, fondatore e amministratore di www.nauticageba.it. Ad oggi, prenderanno parte al Vela Day di Molfetta quasi cento bambini, comprese due scolaresche della zona, impegnati in un’uscita in mare a gruppi della durata di 20 minuti, per imparare le nozioni basilari della vela come i venti e le manovre. Un modo divertente per provare boline e traversi, per scoprire le sensazioni di un’uscita in mare sfruttando la propulsione del vento e il contatto con gli elementi. La vela è sforzo fisico e mentale, è gioco di squadra e controllo degli elementi. Esperienze fondamentali per lo sviluppo evolutivo dei più piccoli, che possono far lavorare cervello e muscoli con passione e divertimento. Il Vela Day della Federazione Italiana Vela, infatti, è riservato a chi ha più di 6 anni e vuole avvicinarsi a uno sport dove l’Italia primeggia da sempre. Nell’ultimo anno, poi, l’ottimo risultato centrato dal nostro Giancarlo Pedote al Vendèe Globe, il giro del mondo in solitaria, senza scali e senza assistenza, oltre alle avvincenti notti neozelandesi di Luna Rossa Pirelli, hanno riportato la vela nel cuore degli italiani. Tanto che, da quando si sono allentate le restrizioni per la lotta al Covid-19, sono in aumento tutti i numeri legati agli sport e alle esperienze in mare.“Siamo orgogliosi di supportare il Vela Day organizzato dal Circolo nautico Ippocampo, il più antico della nostra città - ha aggiunto Domenico Petruzzella - Avvicinare i più piccoli al mare e alla vela significa investire sul futuro delle attività sportive, della pesca e di tutto quell’universo di micro, piccole e medie imprese che da sempre conservano e tramandano la tradizione marinaresca italiana. Il Vela Day di Molfetta, in programma dal 18 al 20 giugno al Circolo nautico Ippocampo, sarà vela e tanto divertimento, con il concerto di musica dal vivo organizzato il 19 sera, risate e tre splendidi giorni di vela e mare dedicati ai più piccoli e ai loro genitori.Non mancate, vi aspettiamo dal 18 giugno al circolo nautico ippocampo di molfetta!

Per prenotare il giro in VELA compilare il modulo del seguente link:

https://bit.ly/modulo- iscrizione-vela-molfetta

