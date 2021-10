A Bari la veleggiata di sensibilizzazione alla prevenzione ed alla cura del tumore al seno

Anche quest’anno il Circolo della Vela Bari è al fianco della Susan G. Komen con una veleggiata di sensibilizzazione alla prevenzione ed alla cura del tumore al seno. In questa edizione la tradizionale corsa non avrà luogo, ma si potrà partecipare con la propria squadra, con i propri amici e con la famiglia per sostenere le donne che affrontano la malattia. La partenza della veleggiata è fissata alle ore 11 di domenica 17 ottobre. La prova si svolgerà su un percorso a bastone tra boe disposto lungo la costa Sud del lungomare di Bari della lunghezza totale di circa 8 miglia. Nel pomeriggio, alle 18.00, sui pontili del C.V. Bari (sede Teatro Margherita) ci sarà la premiazione e l’estrazione dei doni, offerti dai Supporter della manifestazione, tra tutte le concorrenti che abbiano aderito alla donazione facoltativa a sostegno dell'Associazione Susan G. Komen.

Al momento dell’iscrizione gli armatori ed i componenti degli equipaggi potranno, ove lo ritengano, effettuare una donazione di 13,00 euro in favore della Susan G. Komen.

Al fine di permettere la più ampia partecipazione e per facilitare le operazioni di iscrizioni anche in termini di sicurezza e contrasto alla diffusione del Covid 19, l’iscrizione potrà essere effettuata anche online inviando una mail alla segreteria nautica del Circolo della Vela Bari all’indirizzo nautica@circolodellavelabari.it allegando i seguenti documenti: modulo di iscrizione in originale compilato e sottoscritto; lista equipaggio completo di copia della tessera Fiv dell’armatore o di suo rappresentante; copia della polizza assicurativa RCT; copia del bonifico della quota di iscrizione di € 15,00 da effettuare sul c.c. del Circolo della Vela Bari c/o banca BPER con IBAN:IT51U0538704000000002631567. La donazione di € 13,00 a sostegno dell'Associazione Susan G. Komen, di cui al punto 11 dell’avviso di veleggiata, ed il ritiro della maglietta celebrativa dell’evento potrà essere effettuata presso i gazebi allestiti dall’associazione Susan G. Komen dalle 10 alle 17 al Circolo della vela Bari, Cus Bari e Circolo Nautico Bari.

Saranno premiate le imbarcazioni di ogni categoria e/o raggruppamento: prime classificate; meglio classificate con equipaggio interamente femminile e meglio classificate con timoniere donna.

Un premio speciale sarà assegnato all’imbarcazione, tra quella che avranno tagliato il traguardo, con la maggiore percentuale di donne a bordo. Altri due premi speciali sono stati messi a disposizione dalla sezione Francesco Martino di Bari dei Veterani dello sport. Saranno assegnati all’iscritta più giovane e a chi per la prima volta deciderà di andare in barca in occasione della Komen. Un piccolo gesto, quello dell'Unvs, per ricordare quanti continuano a diffondere i valori della grande famiglia sportiva. A consegnare le coppe, durante la cerimonia di domenica pomeriggio, il presidente Gaetano Campione e il segretario Pino Semplice.

Info e dettagli su: https://circolodellavelabari.it/calendario/evento/regata-susan-g-komen/

Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/s/veleggiata-susan-g-komen-race-/1198926127184308/