A Bari arriva la veleggiata per la lotta ai tumori del seno a sostegno di Komen Italia

Immancabile come ogni anno arriva Maggio e per il Circolo della Vela Bari arriva la veleggiata per la lotta ai tumori del seno in collaborazione con la Susan G. Komen. La partenza è già fissata per il 19 maggio alle 11.00 e la veleggiata si svolgerà sullo specchio d’acqua antistante il lungomare Sud di Bari. La premiazione si terrà nella sede del Circolo della Vela Bari al Margherita nel pomeriggio alle 18.00

È possibile iscriversi domani, sabato 18 maggio, dalle 09.00 alle 18.00 consegnando la documentazione richiesta alla Segreteria Nautica del Circolo della Vela Bari in Piazza IV Novembre n. 2 (modulo di iscrizione in originale compilato e sottoscritto; Lista equipaggio completo di copia della tessera Fiv dell’armatore o suo rappresentante; Copia della polizza assicurativa RCT; Quota di iscrizione pari a 15 euro per ogni imbarcazione. All’atto dell’iscrizione ciascun componente dell’equipaggio potrà effettuare anche una donazione (importo minimo di € 13,00) a sostegno dell'Associazione Susan G. Komen).

Possono iscriversi le imbarcazioni monoscafo a vela con lunghezza fuori tutto superiore a 6.50mt e con motore entro o fuori bordo efficace ed efficiente, che soddisfino le prescrizioni previste nell’avviso di veleggiata pubblicato sul sito del CV Bari. La veleggiata si svolgerà su un percorso a bastone tra boe disposto lungo la costa Sud del lungomare di Bari tra il Porto Vecchio e Torre Quetta. Nel pomeriggio, sui pontili del C.V. Bari (sede Teatro Margherita) ci sarà la premiazione. Saranno premiate le imbarcazioni di ogni categoria o, ove vi fossero, per ogni raggruppamento: prime classificate; meglio classificate con equipaggio interamente femminile; meglio classificate con timoniere donna. Sarà inoltre premiata, tra tutte le imbarcazioni che avranno tagliato il traguardo, quella con maggiore percentuale di donne a bordo e, a parità di percentuale, l’imbarcazione che ne avrà il maggior numero. Nel corso della premiazione saranno inoltre estratti a sorte premi, offerti da Supporter della manifestazione, tra tutte le concorrenti che abbiano aderito alla donazione facoltativa a sostegno dell'Associazione Susan G. Komen

Info e dettagli su: https://circolodellavelabari.it/calendario/evento/veleggiata-komen-2024/