Vento popolare - Eugenio Bennato in concerto al Teatro Lucini di Acquaviva delle Fonti

Vento Popolare – Acquaviva delle Fonti

Il Teatro Comunale Luciani di Acquaviva delle Fonti ospita, in occasione della rassegna 1799 – Le Bande della Libertà, Eugenio Bennato in concerto.

Per questa tappa del tour Vento Popolare, Bennato è accompagnato da Ezio Lambiase (chitarra classica e elettrica), Mujura (chitarra acustica, basso e voce), Sonia Totaro (voce e danza), Francesca Del Duca (voce e percussioni).



“E ora

è tempo di navigare

ci vuole una musica nuova

ci vuole un nuovo vento popolare

e allora

ci vuole un movimento

perché è così che va il mondo

e siamo noi che lo facciamo andare”

(Eugenio Bennato, “Vento popolare”, 2023)



“Negli Anni Settanta, da ragazzo, mi inventai la Nuova Compagnia di Canto Popolare, una band musicale che partiva dai modelli degli sconosciuti cantori del Sud e cominciò a girare per il mondo. Poi vennero i briganti della storia meridionale, poi vennero I migranti del Mediterraneo, poi venne Taranta Power, che segnò l’ingresso della musica etnica italiana nella World Music.

Da sempre una musica delle minoranze, una musica che conta poco nel business della civiltà globale. L’ultimo mio lavoro si intitola Vento popolare. Ci ritrovo il mio punto di partenza, la convinzione di allora che la musica possa contribuire a contrapporre alla logica del profitto la logica della bellezza e del contatto umano.”



Info:

