L'antidoto ai veleni della rete al Libro Possibile Winter con Vera Gheno

I “veleni della rete” che accompagnano la nostra vita online e gli antidoti per evitarli, o per cercare di difendersi da essi, al centro dell’incontro con Vera Gheno, la sociolinguista più nota del web. L’appuntamento è per lunedì 18 dicembre alle 18 a Triggiano, nell’ambito del Libro possibile Winter, la rassegna che vede Rosella Santoro come direttrice artistica.

Vera Gheno presenterà il suo ultimo lavoro “L’Antidoto” (Longanesi) nell’Auditorium dei “Licei Cartesio”. L’incontro sarà moderato da Annamaria Ferretti, direttora dell’Edicola del Sud. Interverranno Giuseppe Nitti, sindaco di Casamassima, Rosella Santoro, direttrice artistica del Festival Il libro possibile, Maria Morisco, Dirigente scolastico Licei Cartesio, e gli studenti dei Licei Cartesio di Triggiano.

L’Antidoto è un prontuario in cui Vera Gheno analizza i comportamenti più disturbanti e le disfunzioni comunicative che imperano nel web: sono i “nuovi vizi capitali”, che l’autrice esamina nella loro cruda verità di atti che possono ledere, minacciare e ferire gli altri, spesso inconsapevolmente. Abitudini e automatismi in cui tutti possono cadere: a causa di ignoranza, impulsività o di un’errata comprensione del contesto di una conversazione online. Per ognuno dei quindici veleni l’autrice propone degli antidoti, cioè soluzioni adeguate a gestire meglio la vita online. Si tratta soprattutto di recuperare la forza delle parole giuste e sane, perché “il potere di una parola ben scelta rappresenta l’unica via per una comunicazione efficace, un’interazione riuscita”.

Vera Gheno, sociolinguista, specializzata in comunicazione digitale e linguaggi giovanili, ha collaborato per vent’anni con l’Accademia della Crusca. Attualmente è ricercatrice presso L’Università di Firenze, dove insegna dal 2005.

Appuntamento quindi a lunedì 18 dicembre, alle ore 18, a Triggiano.

L’ingresso è gratuito. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito del Libro possibile (www.libropossibile.com) e al numero 391 422 26 46.