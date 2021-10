Lo spettacolo “Verde Bianco Rosso” debutta alla Cittadella degli Artisti

Con il ritorno dei teatri al cento per cento della loro capienza, tornano a fioccare i debutti teatrali. Domenica 24 ottobre è, infatti, prevista la prima di “VERDE BIANCO ROSSO”, nuova coproduzione di danza contemporanea a cura di Arti Sinespazio 3.0 e il Collettivo Magnitudo. Lo spettacolo debutterà nell’ambito dell’ultima serata del Festival Cre_Azioni presso la Cittadella degli Artisti a Molfetta con apertura del sipario alle ore 20.00.

In scena ci sarà Carmen De Sandi, anche autrice della coreografia, e il danzatore Mauro Losapio. Le musiche della produzione sono firmate da Giuseppe Pascucci, le scenografie realizzate da Filippo Affatati e i costumi da Ambra Amoruso. “VERDE BIANCO ROSSO” porta sulla scena l’Italia dei giorni nostri, sdrammatizzando e al tempo stesso sottolineando il carattere nazionale, rappresentato dalla capacità adattiva della nostra società, ritenuta in grado di supplire e di reagire ai limiti anche, e forse soprattutto, nei periodi di maggiore difficoltà.

Questa rappresentazione della società italiana è di fatto un luogo comune, ma talmente diffuso e interiorizzato fra gli italiani da orientare, non solo le (auto)immagini e gli atteggiamenti, ma perfino i comportamenti delle persone, tanto da tradurlo in un tratto culturale e della personalità. Lo spettacolo racconta perciò l’arte di arrangiarsi attraverso un’indagine sulle relazioni tra gli individui e il meccanismo di reciprocità che esse comportano e innescano, collegando elementi narrativi tratti dalle testimonianze e dalle personali storie di connazionali. Il punto di partenza è la trasformazione intesa come condizione della nostra vita, un evento inevitabile determinato dalle relazioni stabili o passeggere, profonde o superficiali tra le persone. Sulla scena c’è una esplicita volontà di scoprire le infinite possibilità di interazione tra persone e linguaggi diversi in una condizione di vicinanza e distanza, riconducibili nel medesimo tempo ad una dimensione spaziale, temporale, psicologica e sociologica.

“VERDE BIANCO ROSSO” è frutto di un lavoro di ricerca condotto durante una residenza artistica presso la Cittadella degli Artisti di Molfetta e il Liceo Scientifico L. Da Vinci (Coreutico) di Bisceglie nell’ambito del progetto Cre_Azioni. Un’ iniziativa sostenuta da Regione Puglia - Dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio “Programma straordinario 2020 in materia di cultura e spettacolo”.

In merito al debutto di “Verde Bianco Rosso” del 24 ottobre la De Sandi, inoltre afferma:

La serata del debutto prevede un ticket intero di 8 € e un ridotto di 6 € (per scuole di danza, studenti e docenti liceo coreutico, associazioni convenzionate). I biglietti sono in prevendita sulla piattaforma Oooh Events (https://oooh.events/). Per info e prenotazioni rivolgersi ai contatti info@cittadellartisti.it | Whatsapp 3921638782

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...