Verdena in concerto a Locorotondo per il Locus festival

I Verdena arrivano a Locorotondo d'estate per il Locus festival, sul palco di Masseria Ferragnano il 13 agosto 2023, insieme ad altri headliner che saranno annunciati al più presto.

La band è tornata sulle scene lo scorso anno con l'album "Volevo Magia", ottavo disco di inediti nella carriera dei tre artisti Alberto Ferrari, Luca Ferrari e Roberta Sammarelli, che hanno incantato il pubblico con un lungo tour invernale quasi tutto in sold-out.

Il concerto del Locus festival sarà l’unica possibilità di vedere i Verdena in Puglia la prossima estate.

I Biglietti per i Verdena a Locorotondo sono già in vendita su DICE.fm e su Ticketone.it, al costo di euro 30 + diritti prevendita.

Sempre disponibile, solo su DICE, anche uno speciale abbonamento per 5 serate in Masseria dal 10 al 14 agosto, al costo di euro 120 + diritti prevendita.