A Corato torna “Verso Sud” con “Ninna Nanne dal mondo alle tue braccia”

Torna “Verso Sud”, il festival di sperimentazioni culturali, arte pubblica e arti performative curato dall’APS Lavorare stanca e che quest’anno articolerà il suo programma tra Corato, Andria e Bitonto. L’edizione 2023 ha per titolo e per tema “Rifioriture”.

Per l’apertura del festival 2023 la direzione artistica ha scelto un “concerto” decisamente insolito: venerdì 8 settembre alle ore 20, Piazza Abbazia a Corato ospiterà

“Ninna Nanne dal mondo alle tue braccia”

Momento conclusivo di un il laboratorio dedicato alle ninna nanne curato da Claudia Fabris con Caterina Pontrandolfo.

Il canto ritorna, come un soffio leggero, nelle nostre vite.

Questo progetto è un invito a creare legami profondi attraverso la musica, a condividere la bellezza delle parole cantate e a riportare il canto nelle nostre case, per le nostre strade. Un intervento poetico e musicale che propone anche un ritorno alla dimensione privata, domestica, personale della parola cantata in un contesto in cui il canto è sempre più indissolubilmente legato alla esibizione pubblica e alla performance.

Al termine, sempre in Piazza Abbazia, durante un aperitivo, Claudia Fabris, Amalia Franco, Luigi Piccarreta e Giuliano Maroccini, direttori artistici della manifestazione, illustreranno l’intero programma.

La partecipazione è gratuita.

Informazioni per telefono al numero 3884643132.

Qui su facebook: https://www.facebook.com/ VersoSudEcosistemaCulturale

“Verso Sud” è un progetto di arte pubblica e arti performative curato dall’APS Lavorare stanca. Nato nel 2015 nella Murgia del nord barese, “Verso Sud” ha l’obiettivo di costruire nuovi orizzonti relazionali e sociali attraverso la contaminazione discipline e linguaggi artistici differenti (poesia, letteratura, musica, teatro, arte, installazioni e altro), attività performative site specific, azioni di arte pubblica e progetti educativi multidisciplinari.

“Verso Sud” lavora per la costruzione di un ecosistema culturale fatto di persone, organizzazioni, luoghi e progetti.

L'associazione di promozione sociale Lavorare Stanca è attiva in Puglia dal 2015 e partecipa al FUS - Fondo Unico per lo Spettacolo 2022-2024 come progetto multidisciplinare. Il progetto è sostenuto anche da Regione Puglia, Comune di Corato, Comune di Bitonto e Comune di Andria.