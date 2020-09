Nella Chiesa di San Domenico a Putignano 'Vertere Strings Quartet' per la XIV edizione del “Carl Orff Music Festival”

Secondo appuntamento per la XIV edizione del “Carl Orff Music Festival”, il festival della grande musica da camera organizzato dall'Associazione Artistico-Musicale Carl Orff con il sostegno dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Putignano e il patrocinio del Club Imprese per la Cultura Confindustria Bari-BAT.



Giovedì 3 Settembre 2020, ore 20:30

nella Chiesa di San Domenico a Putignano (BA)



VERTERE STRINGS QUARTET

Violino: Giuseppe Amatulli; Violino: Maurizio Schiuma; Viola;

Domenico Mastro; Violoncello; Piero Dattoli



In programma musiche di: A. Piazzolla, K. Jenkins, C. Corea, D. Di Bonaventura, E. Morricone.



Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria chiamando il 3349377483.

Tutti gli eventi del “Carl Orff Music Festival” si svolgono nel rispetto delle misure Anticovid.



Il Vertere String Quartet nasce nel 2003 dall'incontro umano e professionale di quattro musicisti provenienti da molteplici esperienze e collaborazioni svolte con prestigiose Orchestre ed artisti di chiara fama. “VERTERE”: mutare, cambiar di forma, questa è la filosofia del quartetto, essere camaleontici, plasmare il suono, dargli respiro, vita.

Il VSQ si è esibito in oltre 50 Festivals prestigiosi in Italia ed all’estero tra i quali si annoverano: Umbria Jazz, MiTo Settembre Musica Milano, Jazz at Bran Castle (ROMANIA), Villa Celimontana, Atina Jazz, Dolomiti Sky Jazz, Barga Jazz, Antiphonae Jazz, Gezziamoci Onyx Jazz Club.

Nel Settembre 2012 alcuni brani del VSQ sono stati pubblicati nel cd antologico del bandoneonista Daniele Di Bonaventura, “Hace 20 Hanos”, in allegato alla rivista Musica Jazz ed un brano tratto dal loro cd “Vera Cruz” è stato inserito nella Compilation di Puglia Sound 2012.

Nel novembre del 2019 sono stati invitati dalla Presidenza della Repubblica italiana ad esibirsi presso la prestigiosa Cappella Paolina in Roma, per "I Concerti del Quirinale di Radio3".

Tra le principali collaborazioni del quartetto ricordiamo: Javier Girotto, Marco Tamburini, Paolo Fresu, Dave Murray, Stefano Battaglia, Enrico Rava, Steve Lacy, Bruno Tommaso, Roberto Ottaviano, Achille Succi, Dionne Warwick, Amii Stewart, Milva, Noa, Gabin, Radiodervish, Lucio Dalla, Antonella Ruggiero, Roy Paci, Daniele Silvestri, Giuliano Sangiorgi, Chiara Civello, Fabio Concato, Karima.



Il “Carl Orff Music Festival” prosegue lunedì 7 Settembre 2020, ore 20:30 sempre nella Chiesa di San Domenico a Putignano (BA) con il concerto del trio internazionale Süßmuth, Ocic e Gallardo (Violino: Gernot Süßmuth; Violoncello: Jelena Ocic; Pianoforte: Josè Gallardo) con un programma interamente dedicato a Beethoven.