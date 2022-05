La Compagnia ResExtensa al Teatro Abeliano con 'Vertigine', la grande Danza con Dante Alighieri

Prezzo non disponibile

Sabato 21 maggio alle ore 21:00 e domenica 22 maggio alle ore 18:00 la Compagnia di danza ResExtensa presenta VERTIGINE (a cura di Elisa Barrucchieri e Trifone Gargano) come ultimo appuntamento per la rassegna ACTOR della stagione 2021/22 del Teatro Abeliano di Bari. Una conferenza spettacolo tra i gironi dell'Inferno della Divina Commedia in cui la danza contemporánea esprime a pieno la pregnante significatività dell'opera dantesca.

Biglietti al botteghino e Vivaticket (25 euro, ridotto 22 euro)