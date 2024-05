“Versi alla luna”, la decima edizione della manifestazione culturale ideata e diretta da Vito Signorile

Indirizzo non disponibile

Giovedì 23 maggio, alle ore 18, nel cortile di Palazzo di Città, si svolgerà la decima edizione di “Versi alla luna”, la manifestazione ideata e diretta da Vito Signorile per il Centro Polivalente di Cultura Gruppo Abeliano, organizzata in collaborazione con la Commissione consiliare Cultura del Comune di Bari e nata per sostenere e promuovere la tutela delle icone sacre e delle edicole votive delle strade di Bari vecchia.

L’edizione 2024 di “Versi alla luna” vedrà la partecipazione di numerosi attori, artisti e poeti invitati per onorare il traguardo raggiunto dall’appuntamento culturale, protagonisti di varie manifestazioni realizzate con la partecipazione delle associazioni riunite all’interno del più ampio progetto “Omaggio a Bari”.

Animeranno l’evento gli artisti Monica Angiuli, Davide Ceddìa, Nicola Conversano, Antonella Genga, Maria Giaquinto, Antonella Liso, Benedetta Luiso, Agata Paradiso, Roberto Petruzzelli, Brando Rossi, Nico Salatino, Enzo Sarcina, Tiziana Schiavarelli, Vito Signorile, Tina Tempesta, Enzo Vacca e i poeti Concetta Antonelli, Emanuele Battista, Melania Evangelista, Elisa Ferorelli, Anna Gramegna, Savino Morelli e Patrizia Sollecito.

Ad arricchire la manifestazione, il contributo di alcuni allievi dell’Accademia dello Spettacolo Unika diretta da Sabrina Speranza e del Laboratorio sperimentale “Senza Maschere” del Teatro Abeliano.

La diretta radiofonica della manifestazione sarà curata da “Radio PoPizz” (frequenza 101 Mhz in Fm o app di Radio PoPizz).

L’evento è gratuito con entrata libera fino a esaurimento dei posti disponibili. Non saranno possibili prenotazioni.