A Molfetta la Via Crucis cittadina

Venerdì 7 aprile alle ore 20 si svolgerà l’annuale via Crucis cittadina organizzata dalla parrocchia Cattedrale in collaborazione con l’ Azione Cattolica cittadina, l’ associazione “Passione e Tradizione” e al SerMolfetta. Quest’anno grazie all’equipaggio di terra di RESQ-Puglia, si pregherà alla presenza della croce realizzata da don Francesco Loprete, sacerdote dell’arcidiocesi di Crotone-Santa Severina, all’indomani del naufragio avvenuto la notte tra il 25 e il 26 febbraio, con i resti dell’imbarcazione di questa inumana tragedia, avvenuta a poche centinaia di metri dalla riva della spiaggia di Steccato di Cutro, nel Crotonese. La via Crucis avrà inizio e si snoderà lungo le seguenti strade: Corso Dante, Piazza Municipio, via San Pietro, via Piazza, via Domenico Picca, via Sergio Pansini, piazza Vittorio Emanuele, Corso Umberto, via Tattoli, Piazza Garibaldi, Corso Dante e si concluderà sul sagrato della Cattedrale.

Siamo tutti invitati a partecipare a questo momento di raccoglimento e preghiera