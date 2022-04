Sport e disabilità, in via Pasubio si festeggia la vittoria del Bari con i talenti di un tempo della squdra

Una grande vittoria, il Bari torna in serie B. E per festeggiare tale evento il Municipio 2 e l’associazione “La Formica” promuovono una giornata di aggregazione sociale. Nel pomeriggio del 6 aprile alle ore 17.30, in via Pasubio, angolo Via Benedetto Croce, si terrà la grande festa con i talenti della Bari di un tempo. Interverranno tanti calciatori del presente e del passato della squadra.

“Abbiamo voluto promuovere tale evento - spiega Gianlucio Smaldone, presidente del Municipio 2 - in segno di riconoscenza alla nostra squadra del Bari che, come sempre, ha saputo regalarci grandissime emozioni. L’evento di oggi, quindi, assume un significato di grande valore sociale per migliorare lo sport e la disabilità. Lo sport, di fatto, è importante per la comunità, per bambini, ragazzi, adulti e anziani. È una scuola di vita dove s’imparano le regole dello stare insieme. Si impara a stare con gli altri per condividere obiettivi comuni. Lo sport contribuisce in modo significativo alla coesione sociale e a una società più integrata. Tutti devono avervi accesso e, pertanto, occorre tener conto delle esigenze specifiche e della situazione dei gruppi meno rappresentati, nonché del ruolo particolare che lo sport può avere per i giovani, le persone con disabilità e quanti provengono da contesti deboli. L’attività agonistica può anche facilitare l’integrazione nella società dei migranti e delle persone d’origine straniera e sostenere il dialogo interculturale. Ecco, questo, è il nostro obiettivo di oggi, aggregare la società civile al fine di rendere fluida la cultura dello sport e l’integrazione sociale”.