Alla Casa di Pulcinella un Natale fiabesco per grandi e piccini, in scena Il viaggio di Luna e Pulcinella e la festa del Natale

Partono sabato 10 dicembre alla Casa di Pulcinella una kermesse di spettacoli per offrire al pubblico un Natale fiabesco e magico che incanterà grandi e piccini. Si comincia:

Sabato 10 dicembre ORE 18.00

Granteatrino in Il viaggio di Luna

Spettacolo di pupazzi e burattini

consigliata: 4-8 anni

Luna, la protagonista dello spettacolo, è una bambina coraggiosa che insieme ai suoi amici, la signora Pina, il signor Leoncino e la sua inseparabile gattina Monia, riuscirà a sventare le losche mire di conquista e distruzione dell’avido e perfido barone Scalaquaranta. Con il loro aiuto e con i consigli di Tramonto, un folletto simpatico e pasticcione, troverà il modo di salvare il suo paese, Castellargentato, noto in tutto il mondo delle fiabe per le sue bellissime montagne di zucchero filato. A Castellargentato lo zucchero filato è una risorsa preziosa, tutti gli abitanti lo adoperano in vari modi: come colla, come trucco, come colore….. Ecco perché è necessario impedire a Scalaquaranta di spianare le montagne per vendere tutto lo zucchero filato e arricchirsi.

Lo spettacolo fa sognare, viaggiare e perché no, desiderare quanto c’è di più buono nella màdie delle cuoche Pina e Gina che raccontano con simpatia e tenerezza la storia di Luna. I personaggi sono pupazzi da tavolo con articolazioni simili a quelle umane animati a vista da due animatori. Le scene, le luci, i movimenti dati ai personaggi, sostenuti dalla musica originale del maestro Andrea Gargiulo, contribuiscono a rendere l'atmosfera fortemente suggestiva e poetica.

Le avventure volanti e mirabolanti dei protagonisti aiutano a riflettere sul corretto uso dei beni che la Natura offre agli uomini; di quanto sia più giusto disporne con parsimonia per goderne tutti insieme.

Domenica 11 dicembre ore 18.00

Burattini al chiaro di Luna in Pulcinella e la festa del Natale

Spettacolo di burattini

Eccoci ancora con Pulcinella alle prese con una delle sue mirabolanti avventure.

E’ la vigilia di Natale, nel bel mezzo degli ultimi preparativi per vivere una tranquilla, serena e beata vigilia, ricca di luci, addobbi e soprattutto leccornie, la moglie di

Pulcinella, Teresina, presa da un’ansia improvvisa per via di un altro anno che passa, gli chiede un regalo molto speciale, un preparato miracoloso che rende giovani per

sempre: l’elisir di lunga vita. Non è però possibile trovarlo, perché ovviamente non è in commercio. Caparbiamente Teresina lo vuole a tutti i costi e manda Pulcinella da

Babbo Natale! Suo malgrado, Pulcinella, è costretto a mettersi in cammino per cercarlo. Incontrerà, così, una serie di personaggi che un po’ per caso e un po’ per

“fortuna” lo indurranno verso un improbabile Babbo Natale che finalmente gli darà il preparato. Ma questa pozione non è esattamente ciò che Teresina si aspettava e…la

storia continua e le sorprese non finiscono.

Ingresso €8,00 per adulti e bambini a partire dai 3 anni; biglietti in vendita sul circuito Vivaticket e presso i rivenditori autorizzati Vivaticket, presso il botteghino del teatro dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.30, il sabato e la domenica dalle 10.00 alle 12.30. Biglietto ridotto € 6,00 per gruppi a partire da 5 persone.

Infotel.080 534 4660