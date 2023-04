Viaggio nell'antica Kailia

Prezzo non disponibile

Sabato 29 ore 17.30 appuntamento con l'Antica Kailia. Vi porteremo alla scoperta del Castello di Ceglie del Campo e della storia della "Madre di Bari". Scopriremo le radici storiche della nostra città, gli antichi resti romani (unicum per la terra di Bari) dove emerge la tecnica dell'opus

Visiteremo l'abbazia di Sant'Angelo, la necropoli peuceta e il Castello normanno

Costo: 10 euro (GRATUITO PER I MINORI)

Punto d'incontro: Via Caterina Fontana 2

Prenotazione obbligatoria via WhatsApp al 3403394708 indicando un cognome e il numero di partecipanti.