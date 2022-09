A Molfetta il concerto 'Viator - Jerusalem Way' con le musiche di Antonella Ruggiero, dei Radiodervish e dell’Ensemble Calixtinus

Indirizzo non disponibile

Un concerto irripetibile per celebrare le vie verso Gerusalemme 24 settembre ore 21.00 - Anfiteatro di Ponente

Ci sono tragitti che da secoli vengono percorsi da un’umanità in cammino in direzione di centri magnetici, i quali aprono sentieri che hanno il profumo della fede, delle armi, della ricchezza, dell’ascesi, dell’amore, della sapienza e che tessono una trama poliedrica attraverso le culture, le lingue, le credenze e l’immaginazione.

Le strade verso Gerusalemme costituiscono un dialogo spazio-temporale dove l’antico incontra il contemporaneo.

Lo spettacolo “Jerusalem Way” è un invito al viaggio. Ci guidano in questo percorso le musiche di Antonella Ruggiero, dei Radiodervish e dell’Ensemble Calixtinus in una sintesi creata apposta per l’occasione e con la collaborazione del Quintetto d’Archi della Filarmonica Pugliese.

Costo del biglietto 20 euro + diritti di prevendita (acquisto la sera del concerto: 23 euro + diritti di prevendita). Oppure qui: https://bit.ly/3PwPjBF