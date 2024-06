Al Cineporto il film culto degli Anni ‘80 'Videodrome'

Prezzo non disponibile

La programmazione estiva di Apulia Film Commission, dopo le prime due proiezioni realizzate all’interno del Cineporto, si sposta all’Arena dell’Apulia Film House. Le proiezioni all’aperto saranno inaugurate martedì 18 alle 21, dalla visione di uno dei film culto degli Anni ‘80: “Videodrome” (1983) di David Cronenberg.

Si tratta della versione restaurata di Cronenberg, proiezione che apre il ciclo dei restauri proposto alla Mediateca Regionale Pugliese, che si concentra sul tema del corpo declinato in varie forme tra poesia, politica e memoria. A introdurre la visione del film ci sarà Davide Di Giorgio, esperto di cinema di fantascienza e horror, critico cinematografico per diverse testate giornalistiche, tra cui “Sentieri selvaggi” e “Duels”.

Il film racconta di Max Renn il quale possiede una rete televisiva che cerca una sua collocazione nell'etere offrendo, come lui afferma, alla gente ciò che vuole vedere, cioè sesso e violenza. Quando un tecnico gli mostra una brevissima emissione di una sconosciuta emittente denominata Videodrome Max ne resta colpito. La violenza che vi viene mostrata è, secondo lui, simulata con grande verismo. Poter avere quei programmi sulla sua rete gli permetterebbe di avere finalmente un'audience ampia. Non sa che sta infilandosi in un tunnel di orrori che lo trasformeranno anche fisicamente.